今年7月140年來最熱！　熱分布圖曝光「一片紅」

紡拓會以「Taipei IN Style with Sustainable Fashion」為名於美國拉斯維加斯「2019 Sourcing at MAGIC」展中辦理聯合推廣活動,發表臺灣服飾業者推出之實踐循環經濟的最新2020春夏系列作品,積極跨海爭取商機。