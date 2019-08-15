女童虐殺案被告重判　女童嬤淚訴：孫女託夢「她是我媽」不要報仇！

▲女童李姓阿嬤拿著手機與女童合拍的照片說，孫女託夢要她「不要報仇」，她才決定放手接受判決結果。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南女童被虐殺案宣判，3名與未成年生母聯手虐殺之被告被法官重判無期徒刑、18年徒刑，出庭聽宣判的女童李姓阿嬤，獲知3名被告判決結果後，表示接受判決不上訴，李姓阿嬤淚訴女童早在案發後不久，就託夢要她不要報仇，因為「她是我媽媽」，這話讓她決定放手。

台南1歲薛姓女童受集體虐殺案，除了生母薛女由少年法庭審理中，其他3名涉案被告，本案主犯薛彗昀與主要施暴者李嘉偉，都判無期徒刑，褫奪公權終生，薛女丈夫何耿賢判18年徒刑。

女童的李姓阿嬤因擔心兒子受不了壓力，叫兒子別來，她獨自到庭聆聽判決，事後在庭外淚訴示接受判決結果，她不會再上訴。

李姓阿嬤道出原委指出，孫女過世後約兩個月，孫女就託夢給她，在夢境中孫女穿著白色洋裝出現，站在海邊對她張開雙手要討抱抱，她問孫女過著怎樣，孫女用楚楚動人的眼神告訴她：「不要報仇，畢竟那是我媽媽」，聞言讓她心酸心碎。孫女托夢要她不要報仇，也令她在少年法庭審理生母時，她當庭哽咽難以向法官啟齒說出對其生母不利的證詞。

李婦說，她到到廟裡拜拜，神明也告訴她，兇嫌作的事情天理昭彰，要她過自己的日子就好。當法院宣判時，她站起來聆聽判決，卻感到一陣暈眩，她內心相信是孫女到現場。李婦說孫女如此懂事，被虐死還不願報仇，但凶手一直不認罪，她到死都無法原諒兇嫌，但怎麼判孩子都回不來，她只能接受判決不再上訴。