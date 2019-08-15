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亞斯伯格女童「好手好腳」請身障車位遭拒…法院打臉新北社會局：給！

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▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（圖／123RF）

▲亞斯伯格女童因「好手好腳」，申請身障車位遭新北社會局拒絕，法院打臉判應核准。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

地方政府因社會福利有限，往往會給身心障礙者「分級」，把資源留給更需要的人，但判定的標準卻引起爭議。新北1名女童因患亞斯伯格症，領有輕度身障證明，不料她的雙親請領身障停車證時，遭新北社會局以女童行動無礙拒絕。台北高等行政法院審理時，認為女童雖好手好腳，但若不在父母陪同下，便無法於陌生環境行走100公尺，判女童雙親申請合理，新北社會局應發證。

女童雙親於2018年5月3日向板橋區公所申請身心障礙證明，新北市衛生局參考台大醫院鑑定，判定女童符合「搭乘大眾交通工具必要陪伴者優惠等服務」的需求標準，卻不符合「行動不便」認定；女童雙親不符提起再議，幾經來回後，新北社會局仍於2018年8月28日以女童未符合「行動不便」，拒絕核准他們身心障礙車位服務。女童父母事後提起行政訴訟。

新北社會局認為，女童雖患有亞斯伯格，但對行動無礙，是否符合身障車位申請，應依她近30日的生活常態為準，並以是否能在平坦地面行走100公尺為標準判定；另身心障礙車位本是為行動不便者設立，卻因現行條文認定過於寬鬆，導致車位常被肢體健全的人占用，反而讓真正需要的人用不到。

新北社會局認為，亞斯伯格症狀為注意力不佳、活動量過多，並影響社交功能及語言認知發展，這些症狀均與身體能否自由行動無關。

訪問員到早療復健中心視察，醫師指出女童有衝動型過動症及自閉症，情緒較無法控制，受挫時常以大哭及尖叫反應，且個性較為自我，如突然不願上課或上下車，無論父母如何溝通或嚴厲責備接無法改變；父母更表示，女童不僅難以適應大眾運輸，甚至連搭自家車輛在不熟悉的地方下車，她都有「不願下車」或「失控跑掉」的可能；女童出去時若沒有父母拉著，就無法單獨走到指定目的地。

法院認為，新北社會局僅考量女童肢體健全，卻未充分考慮保護兒童及女童因心理障礙所造成的「行動不便」，依照女童現況，偶爾、經常甚至全部活動能力有困難，判社會局應核准女童父母申請身心障礙車位。

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關鍵字：亞斯伯格,身心障礙,女童,社會福利,新北社會局

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