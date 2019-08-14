9歲女童狂流鼻血…1月後鼻內抓出「5cm超肥活水蛭」！醫揭竟是「游泳」惹禍

▲女童游泳後狂流鼻血，就醫後被醫生從鼻中夾出活水蛭。（圖／翻攝自《看看新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省東莞市的9歲女童小欣（化名）7月初被家長帶去了一家正規游泳中心游泳，沒想到回家後，就得了一種怪病，開始不斷的流鼻血，還伴隨著口臭，鼻子甚至散發出陣陣「死老鼠味」！家長察覺不妙，趕緊帶著孩子就醫。結果，醫生用鼻內鏡一照，竟是一條5公分長的活水蛭死死吸在鼻內。

據《看看新聞》報導，小欣的媽媽說，在剛開始時並沒有太在意小欣的情況，以為是小孩得了鼻炎。但是過了一段時間後，小欣的情況非但沒有好轉，流鼻血也越來越多，鼻中的異味也很濃烈。

當下，醫生使用鼻內鏡對小欣的鼻咽部進行全面探查，一照發現了一條黑色的超肥異物。異物正吸附在小欣的鼻咽內，幾乎占滿了她整個鼻咽部。

▲水蛭在女童鼻中吸血存活了1個多月。（圖／翻攝自《看看新聞》）

醫生隨後的判斷更讓小欣和她的家人嚇傻，「是水蛭。」這條水蛭大概有5公分左右，已經養的肥肥的，有成人小拇指般粗，並殘留有大量的血跡，初步判斷已經在小欣的鼻內待了一個多月。

小欣只不過是去正規泳池，簡單游了一下泳，怎麼就被水蛭鑚進鼻子裡呢？主治醫生陳毛毛說，「水蛭幼蟲體積細微、顏色偏白，不易被人的肉眼察覺；如果游泳的水質不過關，漂浮在水中微小的水蛭幼蟲都有可能經鼻子或嘴，進入鼻腔和咽喉，繼而不斷吸血長大。」

經過醫生的治療後，小欣目前已經康復出院回家。

▼醫生診斷。（圖／翻攝自《看看新聞》）