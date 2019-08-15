名嘴爆他代韓國瑜批公文　李四川嗆：賺這樣通告費晚上睡得著？

▲高雄市副市長李四川。（圖／記者賴君欣攝）



記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜被名嘴爆「上任後沒在批公文的，都是李四川（副市長）在批」，讓韓國瑜動怒解釋「我每天都在批公文，邱明玉小姐搞不清楚狀況，我每天最少平均要批十件公文以上」。而被指代為批公文的高市副市長李四川則說「哪個名嘴我也不認識，他好像是在我辦公室上班的樣子」，更反擊「賺這樣的通告費晚上睡得著嗎？回去問他看看他晚上睡得著嗎？天天這樣罵沒有意思，我是公務老人了！」。

韓國瑜被名嘴邱明玉爆「上任後沒在批公文的，都是李四川（副市長）在批」。對此他聽了動怒表示「我每天都在批公文，邱明玉小姐搞不清楚狀況，我每天最少平均要批十件公文以上，現在有分層負責，每一個副市長每一個局處都有他職責所在，我每天都在批公文，怎麼會這樣說」。

▲高雄市副市長李四川回擊代批公文一說。（圖／記者賴君欣攝）

對此，被指都代批公文的李四川出面回應，他坦言「我每天都代批公文，我管的各局處，如果市長授權給我，我就會執行，但是有關人事、經費，如果市長沒有授權，我就不能亂批」。

李四川砲火全開，他說「我不曉得哪個名嘴我也不認識，他好像是在我辦公室上班的樣子，每天這樣黑有我有什麼意思嗎？我做公務員做35年了，什麼公文可以批什麼公文不能批，難道還要她教我，他用這樣的黑，賺這樣的通告費晚上睡得著嗎？回去問他看看他晚上睡得著嗎？天天這樣罵沒有意，我是公務老人了！」。

▲高雄市副市長洪東煒15日是任期最後一天。（圖／記者賴君欣攝）

至於原定今(15日)要由李四川北上開行政院會，但最後卻由洪東煒副市長出席，李四川也表示「今天洪東煒副市長是最後一天(擔任副市長)，要由他開行政院會也說不過去，那今天早上山區又下這麼大雨，所以他說他去行政院，那算我就9點就趕下來，所有11點半就在開會。「我們三個副市長分工都很清楚，我從來沒有講過觀光局的事，所以各有分工，該分擔的就必須去分擔」。