男友怪怪！天秤女半夜偷看手機「抓到曖昧貼圖」　氣炸分手...9天後神反轉

▲男友Line中訊息有和不知名女性的曖昧貼圖。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃君瀚／綜合報導

別太相信直覺！當查覺到枕邊人行為怪異，於是趁著半夜偷拿起他的手機瀏覽，果真找到男友Line曖昧小三的證據貼圖，天秤女一氣之下馬上收拾行李搬走、提分手，結果9天之後劇情神反轉，發現一切都是誤會一場。

女網友14日下午在Dcard貼文，標題開門見山點出故事重點，〈發現男友精神出軌，我提分了〉。她說，起因是前些時日覺得男友言行有異，例如老是待在陽台講電話抽菸，一講就快1個小時，「對我也是冷冷淡淡的愛理不理」，基於女人的第六感馬上警覺不對勁。

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「我的直覺一直告訴我有鬼！」2人交往以來基於信任，平時不會翻看對方手機內容，但彼此都知道對方的密碼，甚至也互設了face ID，於是她趁男友睡覺時忍不住偷看，果然找到他和不知名女生開心聊Line、互傳曖昧貼圖的證據。當下她只覺得晴天霹靂，忍不住跑到廁所躲起來哭了一陣，才默默起床收拾行李搬走。

「分手吧！就這樣......」隔天下午，她Line傳了1句給男友，替這場戀情畫下句點，對方也沒追問什麼，只回了「恩恩好，謝謝你。」這讓她更確信，另一半真的變心了。分手後的9天裡面，她發現前男友在限時動態中po了好多首歌曲，不然就是喝到失憶、斷片一類，才明白原來他也是難過的。

▲8月7日七夕情人節，誤會終於冰釋，2人重歸舊好。（圖／翻攝PAKUTASO）

分手後第9天，也是七夕情人節這天，她忍不住傳了句「87七夕快樂！」2人再次對上話，聊到為什麼會提分手，才發現根本就是誤會一場，Line中的陌生女人是他的親姊姊。前男友為了證明，便把電話號碼、IG、Line頭貼等全數截圖，而講電話是因為家中有事，他在台北工作無法趕回老家，只能聽姊姊說。

「那我那些眼淚不就通通白流了嗎？買醉那些天我哭屁啊？」誤會解開後，2人在情人節這天完美復合，隔天見面時他更打開視訊電話，把她介紹給姊姊認識，「他姊聽完一直狂大笑，我真的超想鑽地洞當鴕鳥......。」

文章貼上網，峰迴路轉的劇情笑翻不少人，「差點就錯過了！幸好有解開誤會」、「男生有夠可憐，無故被分」、「幸好誤會有解開，我是射手我也很愛腦補」、「妳好好笑，這樣的誤會真是有驚無險」、「媽我到底看了什麼」。

此外，還有不少網友認為情侶間一定要溝通，才不會鬧出天大的誤會，「直覺也不一定準，有什麼想法感受還是要拿出來討論比較好，免得誤會橫生」、「分手還是要攤牌才行，不然很容易有誤會的」、「兩個人都沒有溝通過隨便就分手，這2個字明明就是要謹慎思考過後才能說的詞。」