　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友怪怪！天秤女半夜偷看手機「抓到曖昧貼圖」　氣炸分手...9天後神反轉

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲手機,傳訊息,低頭族,滑手機,傳line。（圖／記者周宸亘攝）

▲男友Line中訊息有和不知名女性的曖昧貼圖。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃君瀚／綜合報導

別太相信直覺！當查覺到枕邊人行為怪異，於是趁著半夜偷拿起他的手機瀏覽，果真找到男友Line曖昧小三的證據貼圖，天秤女一氣之下馬上收拾行李搬走、提分手，結果9天之後劇情神反轉，發現一切都是誤會一場。

女網友14日下午在Dcard貼文，標題開門見山點出故事重點，〈發現男友精神出軌，我提分了〉。她說，起因是前些時日覺得男友言行有異，例如老是待在陽台講電話抽菸，一講就快1個小時，「對我也是冷冷淡淡的愛理不理」，基於女人的第六感馬上警覺不對勁。

請繼續往下閱讀...

「我的直覺一直告訴我有鬼！」2人交往以來基於信任，平時不會翻看對方手機內容，但彼此都知道對方的密碼，甚至也互設了face ID，於是她趁男友睡覺時忍不住偷看，果然找到他和不知名女生開心聊Line、互傳曖昧貼圖的證據。當下她只覺得晴天霹靂，忍不住跑到廁所躲起來哭了一陣，才默默起床收拾行李搬走。

「分手吧！就這樣......」隔天下午，她Line傳了1句給男友，替這場戀情畫下句點，對方也沒追問什麼，只回了「恩恩好，謝謝你。」這讓她更確信，另一半真的變心了。分手後的9天裡面，她發現前男友在限時動態中po了好多首歌曲，不然就是喝到失憶、斷片一類，才明白原來他也是難過的。

▲▼滑手機,追劇。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲8月7日七夕情人節，誤會終於冰釋，2人重歸舊好。（圖／翻攝PAKUTASO）

分手後第9天，也是七夕情人節這天，她忍不住傳了句「87七夕快樂！」2人再次對上話，聊到為什麼會提分手，才發現根本就是誤會一場，Line中的陌生女人是他的親姊姊。前男友為了證明，便把電話號碼、IG、Line頭貼等全數截圖，而講電話是因為家中有事，他在台北工作無法趕回老家，只能聽姊姊說。

「那我那些眼淚不就通通白流了嗎？買醉那些天我哭屁啊？」誤會解開後，2人在情人節這天完美復合，隔天見面時他更打開視訊電話，把她介紹給姊姊認識，「他姊聽完一直狂大笑，我真的超想鑽地洞當鴕鳥......。」

文章貼上網，峰迴路轉的劇情笑翻不少人，「差點就錯過了！幸好有解開誤會」、「男生有夠可憐，無故被分」、「幸好誤會有解開，我是射手我也很愛腦補」、「妳好好笑，這樣的誤會真是有驚無險」、「媽我到底看了什麼」。

此外，還有不少網友認為情侶間一定要溝通，才不會鬧出天大的誤會，「直覺也不一定準，有什麼想法感受還是要拿出來討論比較好，免得誤會橫生」、「分手還是要攤牌才行，不然很容易有誤會的」、「兩個人都沒有溝通過隨便就分手，這2個字明明就是要謹慎思考過後才能說的詞。」

ET快訊
快訊／丁小芹38歲弟弟暴斃亡！「身體冒屍斑」…曾持刀恐嚇母姊
「國家監視」拍到打麻將　林智鴻嗆：韓國瑜無法舉證就退出政壇
中元普渡「這些千萬別拜」　專家曝運勢慘爆

關鍵字：Dcard,精神出軌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

館長點名「國民黨唯一希望」是他　批韓「連一根腳毛都比不上」

文具店「白髮老人」：你去對面問！　他火速和打工妹在一起…回去道謝吃驚了

半夜叫外送「不想剝蝦」　任性妹一句狂撩老闆...碗蓋一掀噴口水：太感動

影／貨車載仙草沒遮蔽！他緊跟30分曝：滴到汙水了　網反砲轟無知...戰翻

影／欣慰女兒考85分！爸一問真相曝光瞬間驚呆　網秒歪樓：岳父大人好

帶100元出門遇大嬸推銷絲瓜露…被逼付「50元訂金」！　她一句神回對方秒閉嘴

他曝名字狂被唸錯！　2千人全有感秒吐「從小到大」困擾：老師沒叫對過

男友怪怪！天秤女半夜偷看手機「抓到曖昧貼圖」　氣炸分手...9天後神反轉

遭控欺騙消費者　柯梓凱夫婦發文「網友反應超兩極」：女神加油～

友人花3千「左肩刺0104」生日4碼！2年後一看…日期錯了　她笑到哭：壞掉了

女乘客情緒不穩...搭高鐵爆哭1小時 暖心服務員「雙膝跪地」安撫幫擦淚

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

魏大勛和爸爸曬被子「鵝毛滿天飛」超歡樂　媽媽無奈：有這麼幹活的嗎？

雙胞胎姊姊「為搶房間」動手打小夥伴　妹妹「主動道歉求和」好暖心

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

男友怪怪！天秤女半夜偷看手機「抓到曖昧貼圖」　氣炸分手...9天後神反轉

遭控欺騙消費者　柯梓凱夫婦發文「網友反應超兩極」：女神加油～

友人花3千「左肩刺0104」生日4碼！2年後一看…日期錯了　她笑到哭：壞掉了

雨彈狂炸中南部！嘉義以南發布119條土石流警戒

全台唯一絕不「撞」名！　女碩士生「奧婠」　怎麼念很燒腦

台中男大生踏進神壇「想吐暈2天」：卡到？　急拜拜…玉皇大帝開示了

5人訂4人房...遭收加床費竟嗆：我孩子很小才大二！　她怒PO奧客語錄網讚爆

雨區再擴大！大雷雨彈炸高屏　中南部12縣市豪、大雨特報

湖口鄉晚間送煞「公告瘋傳提醒迴避」　村長傻眼：每年都有

雨勢猛烈！高雄那瑪夏、桃源、甲仙、茂林、六龜即起停班停課

「國家監視」拍到打麻將　林智鴻嗆：韓國瑜無法舉證就退出政壇

港媒：從香港進大陸旅客　部分被要求「打開手機相簿」檢查

快訊／丁小芹38歲弟弟暴斃亡！　「身體冒屍斑」…曾持刀恐嚇母姊

郭、柯、王結盟現雛形　李彥秀：沒有信任基礎的合作將為柯文哲作嫁

【香港抗爭運動】醫護人員不是不能罷工，是很難罷工

勒索軟體連相機都不放過！資安廠：連線公用Wi-Fi就有可能中標

開學必修穿搭指南　摩曼頓穿出自我潮流學分ALL PASS

中職／桃猿強打圍繞助朱育賢倒吃甘蔗　廖敏雄：將成為指標

哈妮妝容變了！爆乳性感拍畫報　網全看傻：認不出來

野村：高盛每一AppleCard用戶成本350美元　四年後才回本

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

生活熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網..

售票員聽不清！她大聲重覆目的地..

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪..

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警..

名字被唸錯　2千人全困擾：老師..

館長點名「國民黨唯一希望」是他

老婆鬼月掉了一雙鞋　內行人揭離..

「大眼柯羅莎」助長西南風！中南..

開進地下道！5歲女兒突安靜…一..

開設25年台大「第一小吃部」搬..

對流旺盛！大雷雨彈再炸南台灣

搭高鐵爆哭！仙女服務員跪地幫擦..

他買膠帶！火速和打工妹在一起　..

更多熱門

相關新聞

女友拉在褲上　男友舉動讓她甜喊：嫁定了

「我這輩子嫁定你了」！一名網友日前分享某天和男友出遊玩時剛好吃壞肚子，又不小心「失守」拉在褲子上，但是男友不僅沒嫌棄，還不怕弄髒愛車，只說了「拉出來了嗎？沒關係，趕快上車我們回家」。男友回到家後還幫忙清理弄髒的地板及褲子，貼心的舉動讓她感動到哭。

她翻出17年前發票！網見亮點：這物價太狂

工具人大覺醒　女方爆氣：拿你好處就要喜歡你？

女大生傳授石二鍋吃法　一輪搞定

2家寶島比鄰開！30秒後才看出真相　網笑噴

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

彰化有天體營？「肉色舞衣」誤為脫光光

39歲夜班女作業員伴母屍1年　房東打掃嚇壞

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！陸網嗨爆

售票員聽不清！她大聲重覆目的地糗了

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪樓：岳父好

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

名字被唸錯　2千人全困擾：老師沒叫對過

10萬元頭等艙「配餐不足」　空服送香檳賠罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎

蘇貞昌報好康：單身、婚育租金補貼9/2上路

丫頭IG報喜：正在懷孕！閨蜜女星狂喜「有了～」

她「為私奔假死」　活活燒出女焦屍

更多

最夯影音

更多

女乘客情緒不穩...搭高鐵爆哭1小時 暖心服務員「雙膝跪地」安撫幫擦淚

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面