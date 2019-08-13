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「工具人大覺醒」拒絕再當免費司機　女方碰壁秒爆氣：拿你好處就要喜歡你？

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▲女友,失戀,分手,哭（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲女方交男友後，仍向原PO表示要「修補兩人關係」。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃可昀／綜合報導

一名男網友在Dcard上表示，他從國小就非常喜歡身邊一位青梅竹馬，也花了不少時間、金錢在對方身上，包括早餐費、影音與遊戲平台費用、上下學接送等等，不過，上個月突然得知她交了男朋友，雖然心碎但也只能默默接受，想不到對方竟然還繼續請他幫忙搬家、騎車接送等等，讓原PO覺得自己似乎被當成工具人，「我如果繼續對妳好，才是真的幫別人養老婆。」

原PO表示，女方家境不太好，所以他國中就直接把電腦送給對方，還叫她都去自己姑姑開的店買早餐，「我姑姑每餐都只跟她收20元，但是其實她的早餐錢都是我補給我姑姑的」，而且這個貼心的舉動一路從國中維持到上個月對方交男友以前。

請繼續往下閱讀...

▲男人,悲傷,沮喪,難過,傷心,被耍,劈腿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO說自己才沒那麼傻，去照顧一個有男友的人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

「我們只要一起出門，我從來沒讓她花過半毛錢。」原PO甚至高二就開始騎車送對方上學，中午也會外送午餐過去，兩人一直維持著這種友達以上、戀人未滿的關係，直到上個月對方突然交了男朋友，他當下腦袋一片空白，但「我也沒有後悔我做過的事情，畢竟感情就是這樣，她不喜歡我就是不喜歡我，做再多也沒用。」

原PO原本打算自己默默放下，沒想到收到對方傳來的訊息說，「我一直都知道你喜歡我，但我一直都只把你當好朋友」、「希望等我跟男友穩定之後再來修補我們之間的友誼」，於是原PO便回應「妳是想繼續跟我當朋友，還是因為能從我身上得到好處，所以才想繼續跟我當朋友？」

整件事被PO到網路後，女方隨即爆氣反擊，「口口聲聲說自己不計較付出了多少，只因為我不喜歡你，只因為我交了男友，所以就發文黑我？」而且原PO做的事都是心甘情願，「哪次是我逼你的？」「我就真的只是把你當成一個很特別的朋友」，更指控他把共用的平台密碼改掉很莫名其妙，「搞得好像是我辜負你一樣，好像拿了你好處一定要喜歡你一樣」，最後還提到，「我知道你喜歡我，我遲遲給不出答覆，只是因為不希望破壞這個關係。」

其他網友看完紛紛力挺原PO，「真心要和你當朋友就不會只挑在有困難時才找你，所以你做得好！」「她把你當工具人使用了，還好你看得清楚」、「原po很棒的心態，當然有男友避嫌是正常，但女生也太不要臉，要以前好可以呀，為什麼還要人家帳號！！出錢啊啊啊啊啊！」「這是一位清醒的工具人，值得嘉獎」。

ET快訊
陳宏昌不道歉！600字簡訊曝光　怒轟韓國瑜「荒唐史就交由法院

關鍵字：工具人,青梅竹馬,dcard

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