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闌尾手術體內殘留35公分紗布3個月　醫院扯回：你自己吃的吧！

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實習記者范芷菱／綜合報導

南韓一名男子在幾個月前接受闌尾炎的手術，結果術後一直感到身體不適、不斷發高燒，詢問醫生後也只是被告知需要一段時間恢復。然而過了幾個月情況越來越嚴重，送醫後才發現身體裡殘留著一條長達35公分的醫療用紗布，男子氣得去找醫院理論，沒想到醫生反而質疑「這是你吃下去的吧！」

▲▼醫生，醫療，手術，醫病關係，醫療糾紛。（圖／pixabay）

▲手術時，醫生遺留紗布在男子體內。（圖／pixabay）

據韓國SBS報導，南韓一名男病患於4月接受了闌尾手術，原本以為這種小手術很快就會恢復，然而一直覺得腹痛、高燒不止，所以向醫院反映狀況。醫生卻只開了抗生素藥物，並表示需要時間讓腸子癒合，還強調有些病人需要6個月才能康復。該名男子也沒有想太多，直到上個月時腹部劇烈疼痛，才急忙送醫治療，開刀後居然發現小腸內有一條35公分長的醫療用紗布。

紗布,血跡。（圖／Pixabay）

▲開刀竟然發現小腸內留有35公分醫療用紗布。此為紗布示意圖。（圖／pixabay）

男子表示，「我從手術中得到了這個。這是紗布！紗布！」他憤怒地找醫院理論，結果卻得到了一個非常荒謬的說法；醫院的院長宣稱，手術在縫合的時候並沒有遺漏任何紗布，「應該是病患自己吃下去的」。

SBS記者隨後又問了其他醫生是否有可能吃下35公分長的醫用紗布，得到的回答都是不可能。事情爆發後，出事醫院也出面表示，「我們將對病患進行賠償，並考慮解雇那位醫生。」男子最後也以涉嫌醫療事故為由控告該名醫生。

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關鍵字：紗布,闌尾手術,醫療事故,南韓

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