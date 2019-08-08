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總價252億！美售南韓12架最先進「海鷹直升機」　載重10頓＋可反潛反艦

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▲▼ 2015年2月27日,MH-60R正在中國南海處進行垂直補給。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 2015年2月27日，MH-60R在中國南海處進行垂直補給。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國國防部7日宣布，政府已經同意一項對南韓的軍售案，預計會出售12架MH-60R多功能「海鷹」直升機，價值8億美元（約新台幣252億元）。值得一提的是，這項聲明發布前數小時，美國總統川普才在推特上表示，南韓同意負擔更多駐韓美軍的軍事費用。

根據ABS-CBN News報導，美國國務院已經通過對南韓軍售案，出售12架MH-60R，以及相關雷達、通訊和武器設備。美國防部表示，南韓將使用直升機支援反艦和反潛任務，或是負責補給、搜救和中繼通訊等次要任務，「大韓民國會使用升級的武力作為威攝力量，抵抗區域威脅和強化國土防禦。」

據了解，MH-60R海鷹直升機是現階段西方最先進的軍用艦載直升機之一，結合美軍SH-60B和SH-60F兩款軍用直升機的特點，可以執行反艦、反潛、偵查、後際運輸、水上搜救、垂直投送等多樣化任務，屬於一款能執行傳統海戰到海上安全行動的「海戰直升機」。

此外，MH-60R飛行高度達3000米以上，最大起飛重量可達10頓，最高時速為267公里。不僅裝載先進吊放聲吶、雷達和電子對抗系統，還有配備機槍、魚雷和飛彈等武器裝備，被公認是最適合當艦載航空平台，近年來也常常跟隨美軍出現在全球熱點。

▼ 2019年7月18日，MH-60R多功能海鷹直升機，在荷莫茲海經過一架伊朗直升機 。（圖／路透）

▲▼2019年7月18日,MH-60R多功能海鷹直升機飛行在荷莫茲海時，經過一架伊朗直升機 。（圖／路透）

目前，除了美國海軍自身部署超過160架MH-60R，有許多國家都相當爭著購買MH-60R，像是澳洲海軍已經在坎陪拉級兩棲突擊艦（Canberra-class landing helicopter dock）部署該直升機，其他亞洲國家如日本、南韓、新加坡也搶著購買。

事實上，在五角大廈的聲明發布數小時前，美國川普才在7日於推特上表示，美國和南韓早前就是否負擔更多駐韓美軍費用進行談判。他說，「過去數十年以來，美國很少收到來自南韓的支付。南韓是非常富裕的國家，現在覺得有義務為美國提供的軍事防禦做出貢獻，兩國之間的關係非常好！」

美國和南韓之間的安全聯盟關係可以追溯至1950至1953年的韓戰時期，當時韓戰結束後，南北韓是處於停戰狀態，而非簽署和平條約，因此，仍有2.8萬名美軍士兵駐守在南韓境內，以抵禦來自北韓的威脅。

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關鍵字：MH-60R,多功能海鷹直升機,南韓,8億美元,國際軍武,北美要聞,日韓要聞

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