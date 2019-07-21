龍蝦鬚刺腳踝！35歲跑船哥拖1周...整條腿變「灰色泡水海綿」下場悲慘

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者郭世賢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名35歲外籍船員在工作時，不慎被龍蝦鬚鬚刺到腳踝，連雨鞋都被刺破，起初他不以為意，沒想到過了一周，開始發冷無力，整個腿也腫了起來，只好到醫院急診。醫師發現，他的右腳看起來就像泡進水的灰色海綿，皮下充滿像燙傷的泡泡，後來他轉進加護病房，結果才短短兩天，黑灰的情況蔓延至大腿，最後只能截肢保命。

急診科醫師田知學在節目《醫師好辣》上提到，當天那艘船上都是捕獲來的龍蝦，過程中有一隻跳出來，那位外籍船員本想用手抓，但心想隔著雨鞋保護較安全，於是穿著雨鞋的他上前去踩，怎料龍蝦鬚鬚直接刺進腳踝，還刺出了一個小洞來。

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▲沒想到一個小洞賠上一條腿。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

外籍船員當下覺得沒什麼，便繼續埋頭工作，加上天氣炎熱，他後來鞋子、襪子都沒穿，就這樣光著腳做事，結果一個禮拜後，他開始出現發冷、盜汗的情況，而且因皮膚黝黑，之前沒注意到，但現在仔細一看，腳部竟腫了起來，而那個傷口旁感覺拋拋浮浮的。

由於實在沒體力幹活，外籍男這才告訴同事，在對方的堅持下，趕緊到醫院急診。田知學回憶道，「他的主述是說腳踝腫，可是我們在急診室看到時，已經整個腫到膝蓋，而且整個皮都腫了，左右兩腳差很多之外，他的右腳看起來就像海綿泡到水裡，你去壓它時會鬆鬆軟軟的，皮下有那種像是燙傷的泡泡，還是灰色的。」

▲外籍船員在加護病房時，出現肝腎衰竭、橫紋肌溶解症等症狀。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

急診時，外籍男心跳很快，血壓比正常人稍低，同時也發著高燒。田知學直言，這已經不是單純的蜂窩性組織炎，而是壞死性筋膜炎，於是立刻把他轉進加護病房，並先請整形外科給他做筋膜切開術，把腿劃兩道，讓裡面的膿、湯都流出來，再施打很強的抗生素，然後每天進去換紗布。

外籍男在加護病房時，開始出現肝腎衰竭、橫紋肌溶解症等情況，田知學表示，「我們換用很強的抗生素，還是沒有用，他那個黑灰往上爬，才隔兩天大腿上面就都是了，然後我們繼續劃上去、繼續換藥，還是沒有辦法，最後他一個小洞，換來的是一條腿整個截掉。」

田知學也說，「那時候驗出來有海洋弧菌，也有一些比較毒的，像綠膿桿菌；此外，他的血應該是有血糖不耐，還沒有到糖尿病的程度，可是在感染的時候，這個表現出來了。」

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