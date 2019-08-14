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粉絲拱高嘉瑜直接「選總統」　網友殘酷揭穿「不合法」真相

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▲▼高嘉瑜表示，不要當副市長。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜高人氣，粉絲力拱她選總統。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

記者林彥臣／台北報導

在網路上擁有高人氣的「港湖女神」民進黨台北市議員高嘉瑜，有意參選2020的立委，但是卻遭到黨內暫緩提名時程，但是她依然勤走基層親近選民，14日到碧山巖普渡拜拜時，甚至遇到熱情粉絲要她直接「選總統」。

高嘉瑜在臉書分享發文表示，「碧山巖普渡拜拜，大家都很關心我要不要選立委
，大姐們說，不選立委也沒關係，直接選總統好了」。

民進黨擬在7日的中執會上提名高嘉瑜參選第4選區（內湖南港區）立委，不過最後沒有提案，讓她直言，「我這區時力也沒有提名，不知道為什麼暫緩」；外界推測，她未獲提名與她的友柯立場有關，高嘉瑜則認為，她應該是最能團結第三勢力的人，「黨中央如果認為我黨性不堅強，或是友柯色彩太嚴重，導致無法勝選，如果有更適合人選，也期待黨中央推出」。

▲▼熱情粉絲力拱高嘉瑜選總統。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲熱情粉絲力拱高嘉瑜選總統。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

網友在高嘉瑜臉書上留言表示，「相信妳一定會是最會唱歌的總統」、「有嘉瑜我就投」、「難不成你又要改稱呼了，高總統，凍蒜」、「選總統一定支持⋯！」、「選總統我才能投你」。

但是卻也有網友殘酷揭穿了真相，高嘉瑜選總統根本不合法，「選總統我投你一票，但你要超過40歲喔」、「選總統？這不行吧！選總統要滿40歲才能選，高議員今年不是才廿五嗎？」、「28歲不能選總統」。

▲▼台北市議員高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲高嘉瑜今年只有38歲，不具備被選舉總統資格。（圖／記者李毓康攝）

高嘉瑜1980年10月17日出生，今年只有38歲，《中華民國憲法》規定，國民年滿四十歲者，得被選為總統、副總統，所以高嘉瑜並不具備被選為總統的資格。

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關鍵字：高嘉瑜,港湖女神,選總統

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