友柯遭暫緩提名？　高嘉瑜自認「最沒爭議」：我能集結第三勢力！

▲高嘉瑜。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員高嘉瑜有意參選第4選區（內湖南港區）立委，民進黨擬7日中執會提名高嘉瑜，不過最後沒有提案。高嘉瑜7日受訪時直言，「我這區時力也沒有提名，不知道為什麼暫緩」。不過，外界質疑，她未獲提名與她的友柯立場有關，高嘉瑜則認為，她應該是最能團結第三勢力的人，「黨中央如果認為我黨性不堅強，或是友柯色彩太嚴重，導致無法勝選，如果有更適合人選，也期待黨中央推出」。

民進黨主席卓榮泰6日與時代力量黨主席邱顯智會面，就區域立委選舉提名部分，雙方達成共識，「於一方已提名，而另一方未提名之選區內，雙方暫緩提名」。

高嘉瑜表示，時間一直在流逝，備戰的時間被壓縮，相較之下，現任有優勢在起跑了，當然她自己在基層還是很努力，只是沒有提名，沒有正當性，對她而言是心急如焚，不知道黨中央現在的考量是什麼。

被問到是否被黨中央針對，高嘉瑜認為，「應該不至於針對我，我應該是最沒有爭議性」。至於最大爭議是友柯？高嘉瑜說，她是能夠集結所有第三勢力，這樣不是最好的人選？包括社民黨、時代力量、台民黨，都願意支持的話，對民進黨要在港湖區勝選，才有一拚的可能，如果連這樣的人選都不考慮，等於就是禮讓對手，對民進黨在台北市這麼多艱困選區，想要贏得勝選，更是雪上加霜。

高嘉瑜表示，昨天黨主席卓榮泰跟時力談過，是針對有提名的選區要先暫緩，「那我這區時力也沒有提名，不知道為什麼暫緩」，本來想說應該不至於，但沒想到現在都跟著停擺，基層比她都還要焦慮。

高嘉瑜說，黨中央需要她，當然是全力以赴、責無旁貸，「黨中央如果認為我黨性不堅強，或是友柯色彩太嚴重，導致無法勝選，如果有更適合人選，也期待黨中央推出」，時間真的不等人，只剩四個多月，「我也沒有強調說一定要非我不可」，基層的期待跟民意，黨中央也非常清楚，只希望黨中央趕快做決定。

高嘉瑜認為，第三勢力原本都比較支持進黨，當然不希望力量分散，尤其北市藍大於綠，當然希望合作，不過，如果民進黨推出人選不夠強，小黨可能為了衝不分區紛紛推出人選，因為大家都有各自考量，恐怕反而讓國民黨漁翁得利。

由於民眾黨允許雙重黨籍，談到是否動搖想要入黨？高嘉瑜表示，「我一直都是屹立不搖」，一直為民進黨努力，「相信大家看到我的認真」希望大家堅定支持唯一支持高嘉瑜。