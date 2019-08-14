解決亡國感？柯文哲狠酸蔡英文：嘴砲沒用　寫臉書救不了國

▲柯文哲出席《吳董談大選》活動。（圖／記者楊亞璇攝）



記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲14日晚間上網路直播節目「吳董談大選」，與美麗島電子報董事長吳子嘉對談，並接受現場柯粉提問。柯文哲再度砲轟總統蔡英文，反送中事件，小英忙著在臉書講一大堆話，「嘴砲講太多沒有用，寫臉書是救不了國家的」。

有柯粉詢問柯文哲，面對中共壓力，是否有具體保衛台灣的方法，讓大家相信你是會保衛台灣的領導人？柯文哲表示，「做一個外科醫師出身，我們還是相當務實」，就好像反送中事件，每次小英忙著在臉書上講一大堆話，你知道我們台北市在忙什麼？自由行少掉這麼多，這個月還不會馬上看到數字，到下個月壓力就出來，一個台北市政府，面對自由行少掉，跨局處會議要寫應變方案，已經交代一個禮拜，開過好幾次會，但是具體要怎麼做還沒出來。

柯文哲直言，「喊口號是不會救國家的」，還是要務實處理，接著批平，像徵兵、募兵這件事情，一旦採用募兵制，就很難回去，候選人說要採用徵兵制，大概年輕人票也跑光，但是一旦採用募兵制人事費用就上升，國防經費要不要增加，這次去美國國防部，國防經費沒有拉到GDP3%的話，防衛系統無法維持，要實施募兵制，就增加國防經費。

柯文哲強調，還是要咬緊牙關，對的事情做，不對的事情不要做、認真做，「嘴砲講太多沒有用，寫臉書是救不了國家的」。