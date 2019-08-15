　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭、柯、王結盟現雛形　李彥秀：沒有信任基礎的合作將為柯文哲作嫁

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

▲郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

記者楊蕓／台北報導

國民黨整合陷僵局，面對鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平與台北市長柯文哲合作現雛形，國民黨立委李彥秀15日受訪時表示，郭柯王三人沒有信任基礎，合作無法長遠，擔憂最後郭台銘、王金平一起柯文哲作嫁；立委林德福也呼籲郭、王遵守初選遊戲規則，並支持若三人結盟，國民黨應大破大立「動用黨紀開除」。

面對郭柯王三人可能合作，李彥秀直言，郭台銘、王金平離家出走，對國民黨是很大傷害，到現在仍傾全力溝通協調，她認為，三人合作未建立在完整信任的基礎上，合作恐怕也沒辦法長遠，加上民眾黨提出好的不分區立委候選人，很難衝高政黨票，她更向郭台銘、王金平喊話，「如果有把握勝選，柯文哲就會自己出來選了」，憂心最後變成郭台銘、王金平一起幫柯文哲作嫁。

若三人合作成真，是否支持動用黨紀開除郭、王？李彥秀說，「還沒到最後關頭，郭董跟王院長都是國民黨最重要資產，任何出走、分裂都不願見到，黨不會輕言放棄」；林德福則說「當然，本來就要做」，強調國民黨要大破大立，時機到了該怎麼做就怎麼做，照遊戲規則來。

據《中國時報》報導，郭台銘、王金平已於4日密會，但氣氛未如外界想像順利，兩人對「誰正誰副」互不相讓，都想搶正，合作還有變數。對此，李彥秀強調，郭柯王的合作建立在彼此信任度不足，各自站在各自利益，合作如何長久？她希望郭董王院長留在黨內，讓中華民國贏。

林德福則認為，若是愛中華民國、愛國民黨，就不該分裂，經過初選有一定程序，那就願賭服輸，不然當初就不要參加，「任何人參加遊戲就要照遊戲規則，大家才會認同，自己輸了才做其他操作，相信中間選民、支持藍軍的人都無法接受。」

ET快訊
眼睜睜看「19歲懷孕女友」遭5人性侵！男友無力救她羞愧自盡
淹水女騎士跌工地溺死　韓國瑜一句話「高雄警察變工安」
房間留下半瓶高粱…丁小芹弟「趴床上」長屍斑亡　她趕到醫院爆哭
快訊／蘇貞昌嗆韓國瑜：國家機器很忙「沒時間搞你」

關鍵字：郭台銘,柯文哲,王金平,國民黨,李彥秀,林德福

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／基本工資連4漲！蘇貞昌：明年元旦起最低月薪23800、時薪158

美麗島民調／國民黨若換瑜　郭台銘險勝蔡英文1.1個百分點

「郭柯王」週日合體生變？　柯文哲：不急！會前會一定要開

禁止抹黑韓國瑜條款啟動！國民黨高雄巿黨部開除楊秋興

讚賴清德展民主風度　蘇貞昌酸藍營初選：兩個政黨比高下立判

蘇貞昌批藍營「禁黑韓國瑜條款」：有些話逆耳卻是忠言

單身婚育租金補貼9/2上路　徐國勇：讓下一代生活更好

「郭柯王」週日桃園合體！　蔡壁如：會前會沒談到「闢室密談」

韓國瑜2千萬競選經費給「旭創意」　段宜康爆疑點「先決定總數再來湊帳？」

韓國瑜遭爆近中午才上班！486先生曝「對照圖」　127字感嘆：真的太混了

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

魏大勛和爸爸曬被子「鵝毛滿天飛」超歡樂　媽媽無奈：有這麼幹活的嗎？

雙胞胎姊姊「為搶房間」動手打小夥伴　妹妹「主動道歉求和」好暖心

《德魯納》延宇轉世回來了　IU流淚看著他..「你過得好就好了」

禁止抹黑韓國瑜條款啟動！國民黨高雄巿黨部開除楊秋興

讚賴清德展民主風度　蘇貞昌酸藍營初選：兩個政黨比高下立判

蘇貞昌批藍營「禁黑韓國瑜條款」：有些話逆耳卻是忠言

單身婚育租金補貼9/2上路　徐國勇：讓下一代生活更好

「郭柯王」週日桃園合體！　蔡壁如：會前會沒談到「闢室密談」

韓國瑜2千萬競選經費給「旭創意」　段宜康爆疑點「先決定總數再來湊帳？」

韓國瑜遭爆近中午才上班！486先生曝「對照圖」　127字感嘆：真的太混了

快訊／蘇貞昌嗆韓國瑜：國家機器很忙「沒時間搞你」

「國家監視」拍到打麻將　林智鴻嗆：韓國瑜無法舉證就退出政壇

郭、柯、王結盟現雛形　李彥秀：沒有信任基礎的合作將為柯文哲作嫁

禁止抹黑韓國瑜條款啟動！國民黨高雄巿黨部開除楊秋興

左鎮噶瑪噶居寺　三壇報恩超薦法會圓滿謝親恩

因隊友失誤丟分　林暉盛靠三振化解危機

塵封30年遺址中秋點燈！「點亮十三層」夢幻視覺網暴動

印度若攻擊克什米爾　巴總理嗆：準備給德里一個教訓

讚賴清德展民主風度　蘇貞昌酸藍營初選：兩個政黨比高下立判

大豪雨彈襲高屏！8縣市豪、大雨特報　屏東泰武15小時下346毫米

老闆欠租惹禍！台中老牌運動會館歇業　牽連地主躺著也中槍

白雪不再純粹…塑膠微粒「隨風飄」至北極　人類每年恐吃下5萬個

早發現桃機標案不正常！林佳龍派員進駐桃機「體檢歷年重大工程」

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

蘇貞昌報好康：單身、婚育租金補..

柯昱安辭北市副發言人：我的極限..

韓國瑜；有拿錢就退出政壇

快訊／駁斥政治獻金買酒！韓國瑜..

「政治獻金」公開：六都市長誰收..

摸麻將...韓國瑜說謊？　許淑..

郭王密會搶正位　幕僚曝氣氛尷尬

說謊照曝！韓「換咖繼續打麻將」..

韓國瑜選市長　2千萬給潘恒旭曾..

韓國瑜懷疑被專業照相機偷拍！

抗爭動搖港經濟　他逛尖沙咀有感

蘇貞昌嗆韓國瑜：國家機器很忙「..

韓黑真的有病　張倩翻白眼挺韓衛..

詹江村爆媽媽賺紅錢黃捷反擊了

更多熱門

相關新聞

挖角黃國昌？　徐永明怒嗆柯文哲

時代力量近日面臨崩解危機，台北市長柯文哲日前接受專訪，談到是否將延攬時代力量立委黃國昌入不分區立委時，他表示「不分區現在才開始進入作業，還有兩三個月，不急啦」，也並未否認。對此，時代力量立委徐永明15日在臉書痛批「柯主席不要一直吃時代力量豆腐」，批評柯文哲「政策價值混水摸魚，沒人才只能巴望時力，柯主席去呷賽」。

民調全勝　蔡英文：成果展現！選舉有信心

小英叮嚀柯P：選總統很嚴肅要有價值

蔡英文：柯主席的邏輯該嚴謹一點

國民黨若換瑜　郭台銘險勝蔡英文

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈 大家來說鬼

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

39歲夜班女作業員伴母屍1年　房東打掃嚇壞

彰化有天體營？「肉色舞衣」誤為脫光光

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！陸網嗨爆

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪樓：岳父好

售票員聽不清！她大聲重覆目的地糗了

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

名嘴爆韓國瑜酒國旅遊地圖！「小姐開衩到大腿」

名字被唸錯　2千人全困擾：老師沒叫對過

10萬元頭等艙「配餐不足」　空服送香檳賠罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎

蘇貞昌報好康：單身、婚育租金補貼9/2上路

丫頭IG報喜：正在懷孕！閨蜜女星狂喜「有了～」

更多

最夯影音

更多

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面