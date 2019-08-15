郭、柯、王結盟現雛形　李彥秀：沒有信任基礎的合作將為柯文哲作嫁

▲郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

記者楊蕓／台北報導

國民黨整合陷僵局，面對鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平與台北市長柯文哲合作現雛形，國民黨立委李彥秀15日受訪時表示，郭柯王三人沒有信任基礎，合作無法長遠，擔憂最後郭台銘、王金平一起柯文哲作嫁；立委林德福也呼籲郭、王遵守初選遊戲規則，並支持若三人結盟，國民黨應大破大立「動用黨紀開除」。

面對郭柯王三人可能合作，李彥秀直言，郭台銘、王金平離家出走，對國民黨是很大傷害，到現在仍傾全力溝通協調，她認為，三人合作未建立在完整信任的基礎上，合作恐怕也沒辦法長遠，加上民眾黨提出好的不分區立委候選人，很難衝高政黨票，她更向郭台銘、王金平喊話，「如果有把握勝選，柯文哲就會自己出來選了」，憂心最後變成郭台銘、王金平一起幫柯文哲作嫁。

若三人合作成真，是否支持動用黨紀開除郭、王？李彥秀說，「還沒到最後關頭，郭董跟王院長都是國民黨最重要資產，任何出走、分裂都不願見到，黨不會輕言放棄」；林德福則說「當然，本來就要做」，強調國民黨要大破大立，時機到了該怎麼做就怎麼做，照遊戲規則來。

據《中國時報》報導，郭台銘、王金平已於4日密會，但氣氛未如外界想像順利，兩人對「誰正誰副」互不相讓，都想搶正，合作還有變數。對此，李彥秀強調，郭柯王的合作建立在彼此信任度不足，各自站在各自利益，合作如何長久？她希望郭董王院長留在黨內，讓中華民國贏。

林德福則認為，若是愛中華民國、愛國民黨，就不該分裂，經過初選有一定程序，那就願賭服輸，不然當初就不要參加，「任何人參加遊戲就要照遊戲規則，大家才會認同，自己輸了才做其他操作，相信中間選民、支持藍軍的人都無法接受。」