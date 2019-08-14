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這「3件事」讓柯昱安決心辭職？　臉書曝心聲：我的極限就到這裡

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▲北市府副發言人柯昱安出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯昱安。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂欣玫／綜合報導

台北市府發言團隊劉奕霆、柯昱安已雙雙辭去正、副發言人，其中，柯昱安辭職被認為與雙城論壇直播出包、台北市長柯文哲組黨後工作量大增，以及臉書粉絲驟降有關。對此，柯昱安14日感嘆，我的極限似乎就到這裡，該是有所取捨的時候。

柯昱安辭去副發言人一職，似乎在雙城論壇直播出包時就可看出端倪，當時，柯文哲與國台辦主任劉結一會面，柯昱安表示，國台辦同意讓台北市府全程直播，未料，開始直播10分鐘後屢遭阻擋最後中斷，在網路上掀起議論。柯昱安事後在臉書抒發心情，「這麼慎重的場合，任何事情當然不可能笨到由我自己做主，謝謝大家關心。」

接著，柯文哲籌組台灣民眾黨後話題不斷，近來撿到槍砲轟民進黨政府，又在受訪時一席「1450不可能領錢不做事啊」引起熱議，有網友憤而在臉書發起退讚活動，超過4000人響應。

種種事件似乎讓柯昱安壓力難耐，他14日透過臉書表示，「我承認，過於龐大的業務量，不只影響自己在節目上的言談表現，也影響自己過去一手經營的社群績效，我的極限似乎就到這裡，該是有所取捨的時候。」

柯昱安說，以前去演講，他常常拿出自己一天的工作時間表，自嘲自己一天只有不到3個小時經營社群，必須有三頭六臂的本領才能兼顧自己的本業，然而這幾個月下來，面臨到新工作的挑戰，每天都有新聞議題要回應、要確認、要求證，與市長共商每天的聯訪回應，甚至是走上節目第一線來幫市長辯護，真的開拓不少視野，「但也漸漸發覺自己已經沒有餘力再兼顧日常生活與本業，甚至影響自己的身體健康」。

因此，柯昱安本週已經主動向長官辭去副發言人的職務，他表示，他還是會繼續留在北市府，未來將專注回歸社群經營的本業，在市政行銷上創造更多元的題材與想法，讓大家跟台北市政府這個公務體系更加親近，「非常感謝大家這幾個月的支持！」

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關鍵字：柯昱安,柯文哲

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