「這招理財」讓柯文哲被抹紅　陳佩琪自首：我是豬老婆…

▲柯文哲。（資料照／記者葉南州攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

「政治獻金公開查閱平台」14日正式上線，讓民眾可監督政治人物的政治獻金捐贈收入的來源。對此，台北市長柯文哲夫人陳佩琪晚間在臉書自首過去柯文哲曾遭抹紅投資大陸基金，其實源自她的理財規劃，並自嘲「豬老婆」。

陳佩琪表示，結婚30年，先生一向把家中理財大權交給我處理，她自認常吸收財經資訊，理財常識應不會太差，「但先生當上市長後，我才知道政治人物的理財是有眉角的…」



陳佩琪說，自己每隔一段時間都會上網銀看基金的報酬率，並把績效差的基金就挑一些排在前面，然後花500元的轉換費把這些績效差的基金轉換掉，「只是沒想到先生當市長後不能再這樣了」。

陳佩琪提到，2017年底財產申報前，有一次心血來潮，將19檔基金上網轉換了一些績效後半段的基金到績效有進展的基金，沒想到其中40萬（約一成）轉成了名稱牽涉到中國、大中華，兩岸三地的基金，「這些都是我在銀行或投信平台上買的或轉換的，且是金管回核准的」，但以先生2018年的處境，想也知道財產公布後「他就慘了」，「當時我真的很恨我自己這個豬老婆...」。

▲陳佩琪。（資料照／記者楊佩琪攝）



陳佩琪臉書全文：

今天監察院公布去年六都市長候選人的競選經費收入和支出，就先生來說，他每次選舉都聘有專屬會計與出納，選舉財務和募款這些業務本就與我無關，也深知台灣政治人物的太太只要公開談錢一定被罵翻，但今天看到這則報導，還是忍不住要述說去年被罵翻的委屈…

記得去年先生募款時間只維持十幾個小時，募款開始那天下班後， 就在手機上看到許多親朋好友的抱怨訊息…

「 叫你們幕僚把網站弄好啦， 連key了好幾次資料，都進不去募款網頁，選舉不能這樣搞啦！」

我只能快快將訊息傳遞給幕僚， 他們解釋說是數量太大，網頁無法負荷，雖然不久就修復，但先生也很快就關閉網頁，往後幾天還是有許多人來詢問如何捐贈和抱怨募款太早關帳一事。

去年五月下旬，為了先生選舉經費，我曾私下去銀行詢問想以房子貸款2000萬是否可行 (此時我確定行員還沒認出我是誰)：「要貸房貸？是想要再買房子喔？可以啊！」「喔！沒啦， 沒啦 ， 只是問問、問問！」

一星期後真的帶先生去銀行貸款， 這時我才恍然大悟為何行員會如是問了， 原來房貸不可拿來用於其他用途，只能貸來買房子，當下聽了，心情真的盪到谷底，心想都已經跟先生說可以了，這下選舉經費又沒著落了，不過襄理看得出我的失望， 立刻說已經幫我們想好一招了， 那就是要我們以先生的名義申請信貸， 然後再以太太名下的房子當擔保品， 如此利息雖比純房貸高， 但至少較一般無擔保信貸低，於是去年六月初就是利用這招貸了兩千萬出來讓先生做競選經費用，不過銀行也聲明借信貸，債務人有義務要報備錢用在哪裡，於是往後幾個月月底時，我就會像小學生交作業一樣， 乖乖把支出明細繳交銀行查核。

結婚30年，先生一向把家中理財大權交給我處理， 自認常吸收財經資訊，理財常識應不會太差，但先生當上市長後，我才知道政治人物的理財是有眉角的…

數十年來累積投資基金的習慣，我會每隔一段時間上網銀看基金的報酬率，績效差的基金我就會上他們基金公司的網站，挑一些排在前面、前景看好的基金，然後花500元的轉換費把這些績效差的基金轉換掉，只是沒想到先生當市長後不能再這樣了 …

2017年底財產申報前，有一次心血來潮，將19檔基金上網轉換了一些績效後半段的基金到績效有進展的基金，沒想到其中40萬(約一成)轉成了名稱牽涉到中國 、大中華，兩岸三地的基金，這些都是我在銀行或投信平台上買的或轉換的，且是金管回核准的，但以先生2018年的處境， 想也知道財產公布後， 他就慘了，當時我真的很恨我自己這個豬老婆…

隨便節錄一些當時媒體的報導：

《他的投資似乎也很看好對岸市場，因為他的基金其中有三檔是大陸基金》

《 柯文哲投資基金，看看上頭名稱都掛上中國兩個字，似乎也很偏愛對岸市場。》

《柯文哲投資多檔基金，偏愛中國概念基金。》

這是19檔中的三檔，350萬中的40萬…