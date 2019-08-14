韓國瑜上班日中午才出門　陳思宇：可請教柯文哲「勤政」二字

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

中南部受西南季風影響，大雨不斷，高雄各地傳出災情。有民眾直擊，高雄市長韓國瑜12日上午待在左營住所，直到接近中午才出門，遭批「拚選舉累了嗎？」新聞局長王淺秋為此回應，「行政首長的工作本來就是責任制，沒有固定上下班時間」。對此，台灣民眾黨發言人陳思宇表示，如果韓國瑜有相關「勤政」的疑問，可以請教柯文哲。

陳思宇在《雲端最前線》表示，過去擔任台北市觀光局長，是柯文哲的部屬，大家會覺得觀光局好像比較沒有突發的事情，其實每天早上的晨會，沒有人敢7點半到，因為7點半是晨會開始的時間，柯文哲是一分一秒都不差準時地坐在那裡，所以大家都是7點就要開始準備到現場坐好。

▲對於韓國瑜上班日過中午才出門，陳思宇表示，歡迎韓國瑜請教柯文哲「勤政」二字。（圖／翻攝《雲端最前線》）

陳思宇指出，韓國瑜日前在高雄市議會備詢，被議員問到自經區，都交給首長回覆，「我們以前是完全不允許這種狀況，因為市長每天7點半的晨會就在於，大家都叫他『柯柯長』，為什麼？因為他了解的事情有時候比局長還細節。所以晨會，我們最怕的就是，不是早上要很早到，是你的所有內容都會被挑戰，因為市長比你還了解你裡面所有的東西。」

陳思宇認為，不管是當首長或局長，每個人都須界定自己的責任為何，韓國瑜從市長挑戰總統大位，責任範圍更大，不只是高雄市的市民，已經是全台灣的民眾，「在這一點上，如果韓市長有相關『勤政』的疑問，其實可以請教一下我們主席、柯市長，到底在市長怎麼樣做到『勤政』這兩個字，我們會很樂意來分享。」