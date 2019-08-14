韓國瑜選市長「44萬買酒」　2千萬給潘恒旭「家人的公司」

▲潘恒旭14日出席美食活動，面對政治議題一如反常的低調。（圖／記者洪正達攝）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

監察院14日公布政治獻金資料，發現高雄市長韓國瑜去年競選期間，支出項目中有44萬元用來買酒，觀光局長潘恒旭擔任總經理的「旭創意有限公司」也拿到2000萬元，引發外界熱議。對此，韓國瑜競選總部發言人何庭歡表示，任何品項的支出都如實依法申報，潘恒旭的部分則是委託行銷公關公司進行宣傳的委託費。

根據《鏡週刊》報導，韓國瑜競總申報資料中，買酒紀錄共有9筆，其中8筆項目是「飲料（酒）」。另外現任高雄觀光局長潘恒旭曾任總經理的「旭創意有限公司」，也得到2000萬元，用途為「委託辦理研究、評估、調查、設計或規劃支出」。

▲韓國瑜去年選市長時的政治獻金細項公開。（圖／記者洪正達攝）

何庭歡下午在高雄國民黨部受訪時被問到此事，強調「任何品項的任何支出都如實依法申報，也都有合理的名目支出」；另外潘恒旭的部分，則是委託行銷公關公司進行宣傳的委託費用。潘恒旭接受媒體訪問時則表示，經費主要都用在選舉廣告專案、晚會藝人通告卡司、和一些媒體專案花費等等。

▲韓國瑜競總發言人何庭歡。（圖／記者洪正達攝）



根據全國商工行政服務入口網資料，韓國瑜在去年（2018年）2000萬元給了「旭創意有限公司」，登記的負責人為「潘恒芳」。記者致電詢問潘恒旭與潘恒芳的關係，但截至截稿前沒得到回應。

旭創意有限公司資料如下：

統一編號 13092220



公司名稱 旭創意有限公司



資本總額(元) 500,000



代表人姓名 潘恒芳

公司所在地 臺北市大安區仁愛路3段123巷13弄4號1樓



最後核准變更日期 107年12月25日

所營事業資料 F108031 醫療器材批發業

F108040 化粧品批發業

F108051 化粧品色素販賣業

F109070 文教、樂器、育樂用品批發業

F208050 乙類成藥零售業

F401010 國際貿易業

F601010 智慧財產權業

I103060 管理顧問業

I301010 資訊軟體服務業

I301020 資料處理服務業

I401010 一般廣告服務業

I501010 產品設計業

J601010 藝文服務業

J602010 演藝活動業

JB01010 會議及展覽服務業

ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

▲旭創意有限公司，網頁上的董監事名單只有潘恒芳一人。（圖／翻攝自旭創意有限公司網頁）