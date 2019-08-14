「十顆星」的市政秘訣交流　林智堅率隊訪馬祖

▲新竹市長林智堅五星學習之旅，首站來到馬祖。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺 ／新竹報導

「施政不分藍綠，建設以民為先」，為了持續推動城市發展再提升，新竹市長林智堅展開五星學習之旅，14日下午率領竹市府一級主管抵達全台最北端的馬祖，與四度榮獲五星市長連江縣長劉增應展開首次正式會談，進行十顆星的施政秘訣交流，林智堅表示，兩位首長都希望創造對市民更好更便利的環境，城市間應增強彼此的交流學習，本趟任務要將在馬祖所學帶回新竹市，與團隊一同創造市民期待的建設。

林智堅表示，他是第一次來馬祖，劉增應縣長這幾年對馬祖帶來的改變功不可沒，得到縣民最大的支持，「成為馬祖最佳代言人」，在各家媒體評比中名列前茅，滿意度高達百分之八十，相信多數人對他的施政秘訣感到好奇，他啟動五星之旅後首站就選在馬祖，除了受馬祖獨特的魅力、風貌吸引，也是因為劉增應縣長的熱情的邀請，他會將馬祖的獨特之處與市民分享。

林智堅表示，連江縣是「三個全台之最」，分別是最長壽、觀光爆發力、施政滿意度最高，連江縣平均壽命87歲全國最高，凸顯出連江縣在建構醫療資源上的好成績；連江縣也是最有觀光爆發力的城市，面積最小、人口最少，只有1萬3千人口，每年創造超過18萬觀光人次，被Yahoo旅遊網票選全世界必去的十大小島，可以說是「小城典範」；第三劉縣長施政滿意度全台最高，已四度獲得遠見雜誌評比五星市長。

林智堅說，馬祖與新竹市有許多相同之處，市府近年也與馬祖一樣大力推動觀光，新竹市是科技城也是古城，古蹟密度很高，感謝劉縣長與連江縣團隊的熱情接待，邀請連江團隊下次來到新竹市，體驗在地美食和古蹟，也將透過這次交流，把美好經驗帶回新竹，讓新竹人更幸福。

劉增應表示，很高興最年輕的市長前來交流市政發展，林智堅在市政上有很多經驗，也有亮眼的施政成績，是政壇明日之星，相信可以未來可以為國人帶來更多服務，本次交流必定對兩縣市發展有很大幫助，他也向大家分享，因馬祖過去是戰地前線，學生時期的他曾在防空洞裡聽著砲聲讀書，雖然辛苦但馬祖能為國家貢獻很光榮，馬祖有很豐富的文化、觀光與生態特色，包含燕鷗、花崗岩地質公園、芹壁村、媽祖文化、藍眼淚、鬼斧神工的戰地風情，本次參訪必定讓竹市團隊感受到馬祖「陸海空」的全方位參訪。

新竹市政府行政處長白舒樺表示，連江縣政府掌握觀光行銷與自然保育之間的平衡，發展「期間限定」的特色遊程，行銷藍眼淚、梅花鹿及黑嘴端鳳頭燕鷗等生態觀光資源，並積極推動「國際藝術島」計畫，結合戰地文化與軍事建築，吸引國內外遊客造訪，非常值得市府借鏡參考。

白舒樺表示，新竹市始終秉持「市民第一、建設優先」的初衷，在教育、社福、城市建設上做出許多努力，明、後兩年，新竹市陸續將主辦2020台灣設計展、2021台灣燈會等國際性大型活動，歡迎大家親臨見證，看見新竹市的美麗與蛻變。