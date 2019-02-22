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林智堅率團訪屏東燈會　為接力2021燈會做準備

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▲新竹市長林智堅參觀屏東燈會。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅參觀屏東燈會。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市成功爭取到2021台灣燈會主辦權，昨(21)日晚間新竹市長林智堅率市府團隊參訪屏東燈會，體驗國際級觀光盛事，為接力2021燈會做準備，林智堅對屏東縣政府規劃創意高度肯定，除欣賞「巨鮪來富」主燈及特色燈區，也在新竹市進駐展出的「新竹風行。國境之南」前直播介紹，力薦在地作品，他大方分享，作品早晚各有不同風貌，但在「下午五點的時間最美」，邀請全國民眾來訪燈會，一定要造訪融合光線、風律動的美麗作品，體驗新竹之美。

為請益舉辦台灣燈會的寶貴經驗，接力籌備2021台灣燈會，林智堅甫抵達燈區，即前往燈會的指揮中心與交通控制中心，了解整體活動的規劃與交通疏導的秘訣，現場以數位無線圖傳監控系統，即時監測燈區周邊道路狀況，並擬定38套劇本，因應可能發生的交通狀況，供團隊疏導參考，考量新竹市腹地有限，交通規劃更成學問，該系統非常值得借鏡參考。

竹市府團隊欣賞「巨鮪來富」主燈並走訪各燈區，林智堅沿途也被許多民眾認出，熱情歡迎他來到國境之南，更在路上異地巧遇「同鄉」新竹人搶合影。林智堅表示，今年的燈會成功亮眼，外媒也都可以看到成果，潘縣長短短一年籌畫如此精彩感動的燈會，很敬佩，這次燈會不僅有傳統燈會元素，還有創新發想，包括與intel合作的無人機表演，與充滿在地意象的黑鮪魚主燈「巨鮪來富」；今天新竹市府抱持學習取經的態度前來，相信對2021的燈會有實質收穫。

林智堅也開直播，特別介紹由新竹市政府設置在國際暨友誼城市燈區的「新竹風行。國境之南」，這個燈具以彩虹模、冷陰極管，利用風吹動，將光線轉換到地面，看到風的律動，從早到晚都呈現出不同的面貌，他特別推薦，下午五點的時間尤其最美，歡迎民眾如果到屏東參與這次台灣燈會，絕對不要錯過新竹的特色作品。

其中國際交流燈區的「你容我融」作品，以蚵殼作為海之女神的裙襬，為屏東落腳的新住民朋友共同完成，讓林智堅市長特別印象深刻，他表示，出生的地方也是海邊，家家戶戶都在剖蚵，海邊努力工作的女性身影是他成長的記憶，充滿令人意想不到的故事，具在地風格的創意作品，值得未來竹市燈會借鏡。

有媒體問及林智堅，看到這次燈會如此成功，2021燈會是否有壓力，林智堅笑說，他常常與同仁分享，壓力就是進步的動力，有了這次參訪的經驗，他相信2021台灣燈會在新竹，市府團隊會把壓力轉成動力，市政工作永遠沒有最好，我們一定會把它做的更好。

潘孟安也表示，除了來自世界各國的媒體、參展者之外，很高興今天最帥的林智堅市長率領團隊來訪互相交流，預祝2021新竹市燈會成功順利，一棒比一棒強。他也分享主辦的心得，燈會需克服大鵬灣特殊的地景地貌，部分又在海域舉辦，不若過往燈會框出四四方方的土地，而要因地制宜，並融入在地元素，除了規劃、設計、交通之外，軟體服務也很重要，才能接待每日三四十萬起跳的民眾。

新竹市政府行政處長白舒樺表示，台灣燈會是展現台灣文化的重要活動，2021年新竹市首次爭取到燈會主辦權，深感榮幸，新竹市有豐富的美食、美景、多處古蹟和歷史建築，具深厚的歷史人文底蘊，加上高科技及玻璃產業加持優勢，市府將妥善規劃並全力以赴，結合新竹市積極推動中的「步行城市計畫」，將展現新竹市在地資源與特色，融合科技與文化，讓世界看見台灣的美麗、活力與創意。

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關鍵字：台灣燈會, 屏東燈會, 新竹市行政處

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