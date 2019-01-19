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書法家設計師聯名　竹市府發送17萬份恭禧發財春聯

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▲「恭禧發財」春聯自1月21日起投遞至新竹市17萬家戶。（圖／新竹市政府提供）

▲「恭禧發財」春聯自1月21日起投遞至新竹市17萬家戶。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

農曆新年將至，新竹市政府邀請在地書法家及知名設計師聯手打造「恭禧發財」春聯、「雕花豬」紅包袋組及「撲滿豬」圓滿紅包，盼百工百業欣欣向榮，春聯自1月21日起投遞至新竹市17萬家戶，民眾也可至東區、北區、香山區公所及市府一樓服務中心、稅務局與文化局服務台索取，亦備有春聯、紅包袋組等。

新竹市政府行政處長白舒樺表示，新竹市長林智堅上任以來，秉持「市民第一、建設優先」的原則，以拼經濟、給市民好生活為目標，這次推出「恭禧發財」春聯，由年輕書法家蘇梓靖以深厚書法造詣精心打造，不僅提供青年大展身手的舞台，也希望百工百業都能豐衣足食。

書法家蘇梓靖為七年級生，建築系畢業，目前服務於工研院綠能所，為工研院量測中心書藝社指導老師，其書法創作注重與傳統連結。他表示，考量「恭禧發財」四字的實用性，以古典基礎範本上做變化，把啟程與收尾呈現翹起來氛圍，類似元寶形狀，使視覺上樸實厚重卻略帶俏皮可愛的趣味。

春聯及紅包袋組的雕花豬、圓滿紅包上的撲滿豬，呈現兩種不同風格，由知名設計師馬詩韻費心打造，她的作品包括許多縣市的跨年主視覺、知名藝人專輯設計，以及新竹市政府識別標誌等，深獲好評。馬詩韻表示，雕花豬有著飽滿身形、豬背上五個連續的彎月線條，象徵「越來越有錢」，共有三款設計。

另外，馬詩韻以一元硬幣投進飽滿金撲滿的意象，象徵新的一年，市民荷包可以存好存滿，堪稱春節期間最夯的福氣小物。民眾在小年夜至大年初二跟著林智堅市長拜廟參香行程，就有機會親手拿到市長發送的圓滿紅包，一起分享農曆新年喜悅與喜氣。

行政處表示，「恭禧發財」春聯自1月21日起投遞至新竹市17萬家戶或社區管委會，東區、北區、香山區公所及市府一樓服務中心、稅務局與文化局服務台亦備有春聯、紅包袋組及圓滿紅包，供民眾免費索取，數量有限，送完為止。

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關鍵字：新竹市春聯, 新竹市行政處

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