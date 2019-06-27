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「最會照顧人的城市」 竹市總體競爭力蟬聯全國第二超越六都

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▲2019全國年縣市總體競爭力調查結果新竹市在社福面向奪冠。（圖／新竹市政府提供）

▲2019全國年縣市總體競爭力調查結果新竹市在社福面向奪冠。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

《遠見雜誌》今（27）日公布2019全國年縣市總體競爭力調查結果，針對九大政策面向、共102個細指標進行評鑑，新竹市總體競爭力連兩年蟬聯全台第二，自2015年的中段班大幅躍升，其中，社福評比全國第一、治安評比全國第二超越六都，整體創下歷來最佳成績，也成「最會照顧民眾的城市」。

根據《遠見雜誌》指出，今年評比結果，領先群不再由六都獨占而是呈現「小城當家」，包括新竹市在內、五個非六都城市都搶進十名內，竹市、台東更分占全國第二、三名，聲勢直逼首都。

《遠見雜誌》指出，九大面向包括經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政，及社會福利等。

新竹市政府行政處表示，新竹市在社福面向奪冠，台北市緊追在後；在治安上名列全國第二，與台東縣共同超越六都；此外，竹市在「公共安全與消防」則從2015年第十九名挺進到本次第五名，進步幅度高。

行政處指出，新竹市長林智堅上任後開創不少社福政策，投入弱勢照顧超過28億，包括社工人力增加6成、施行全國最高的早療兒補助、推動創新「無障礙微旅行」與身障者手搖車；在幼兒照顧方面，除生育補助，同時加碼4歲幼兒公幼免學費、國中小班班有冷氣；長輩照顧則透過免費健康檢查、全口假牙補助放寬、設立52個共餐食堂等。

此外，其他各項指標也都位居全國前段班，其中攸關市民生活水準的經濟就業、教育文化、生活品質、醫療衛生、環保等關鍵指標，全列非六都前三，竹市也因此在競爭力總排名上蟬聯全台第二、非六都第一，擁有「超越六都」的生活品質。

林智堅表示，團隊腳踏實地穩健施政，各項指標展現竹市幸福力大爆發，未來將持續努力營造更宜居的生活環境，要做「最會照顧人的城市」。

行政處長白舒樺指出，相較直轄市如新北市、台北市預算規模1600億以上，新竹市年度歲出預算規模約200億，透過社福、治安、教育與各項建設完善竹市生活環境與品質，「以小博大」達到城市幸福力大爆發。

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關鍵字：總體競爭力,新竹市行政處

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