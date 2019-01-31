竹市府豬年恭禧發財春聯紅包袋太搶手　2月1日加碼發送

▲「恭禧發財」春聯與「雕花豬」紅包袋組好評不斷。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今年推出的「恭禧發財」春聯與「雕花豬」紅包袋組好評不斷，民眾索取熱烈，短短幾天內就索取一空，市府臨時趕製，再加碼送春聯2000張及紅包袋500份，將於2月1日發送，將幸福喜氣傳遞給市民，祝福所有市民「豬」事吉祥、恭禧發財，邀請民眾抓緊最後上班日索取；加碼春聯、紅包袋將於明日早上十點正式發放，民眾可及早撥空至市府一樓服務中心、三區區公所服務台免費領取，以免向隅。

今年度的春聯是在地書法家及知名設計師聯手打造，「恭禧發財」春聯，由年輕書法家蘇梓靖以深厚書法造詣精心揮毫，期盼百工百業都能豐衣足食、欣欣向榮。春聯及紅包袋組的「雕花豬」，則由知名設計師馬詩韻費心打造，「雕花豬」有著飽滿身形、豬背上五個連續的彎月線條，象徵「越來越有錢」，紅包袋內含三款設計，相當討喜。

新竹市行政處白舒樺處長表示，感謝民眾熱烈迴響，因此市府決定再衝一波，趕在2月1日(五)最後上班日，再度加碼發送「恭禧發財」春聯及「雕花豬」紅包袋組，明日上午十點後，民眾可至市府一樓服務中心、東區、北區、香山區公所服務台，供民眾免費索取，數量有限，送完為止。

白舒樺表示，除了超夯的紅包袋，設計師馬詩韻也設計了一圓圓滿紅包，以一圓硬幣投進撲滿的意象，象徵新的一年，市民荷包可以存好存滿；春節期間，林智堅市長將走訪各大傳統市場致贈圓滿紅包，民眾可在小年夜至大年初二跟著市長拜廟參香，就有機會親手拿到市長發送的圓滿紅包，一起分享農曆新年喜悅與喜氣。