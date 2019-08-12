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林智堅啟動五星學習之旅　藉他山之石再提升城市發展

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▲五星市長頒獎典禮。（圖／新竹市政府提供）

▲五星市長頒獎典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

日前遠見雜誌公布2019年「縣市長施政滿意度調查」，新竹市長林智堅獲市民支持得五星市長，頒獎典禮上林智堅即宣布，市政不分藍綠，他將啟動五星學習之旅，到各縣市進行施政觀摩，獲五星首長們迴響，自本（8）月起，竹市府團隊正式「揪團」參訪，第一站將於8月14、15日（本週三、四）前往連江縣，未來也將與花蓮縣、桃園市、屏東縣、南投縣等五星縣市交流，不僅能了解地方首長們執政經驗，也能傳達新竹經驗的幸福方程式。

根據《遠見》調查，2019新竹市總體競爭力蟬聯全台第2、非6都第1，且4年來進步幅度最大。不但在社福、治安評分上超越6都，林智堅施政滿意度更高達74.9%，是新竹市史上滿意度最高的市長，與桃園市長鄭文燦、南投縣長林明溱、屏東縣長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚及連江縣長劉增應同列「五星縣市長」，深獲民眾肯定。

新竹市政府行政處長白舒樺表示，新竹市五星學習之旅正式於8月14、15日（本週三、四）出訪，首站選定離島連江縣，連江縣有知名的戰地文化，竹市也有空軍基地與眷村文化，當年更是黑蝙蝠中隊營區，此外，連江更有豐富的生態資源，包含季節限定的神祕美景藍眼淚與「神話之鳥」之稱的黑嘴端鳳頭燕鷗，香山則有水鳥保護區與潮間帶生態，而連江縣也好奇竹市以小搏大做建設的撇步，相信雙五星團隊間的交流會很有收穫。

白舒樺表示，目前五星之旅也規劃前往花蓮來場漁業交流，因竹市與花蓮皆有定置漁場，且花蓮作為觀光大縣，已成功結合漁業與觀光產業，讓旅客了解定置漁場這種友善的捕魚方式，還能親身體驗漁獲烹飪DIY，盼吸引民眾看見台灣豐富美麗的海洋文化，也希望五星之旅能藉由他山之石讓城市發展再提升。

白舒樺表示，林智堅秉持「市政工作沒有奇蹟，只有累積」的理念，帶領團隊共同打造「新竹經驗」，使這座年輕古城充滿活力，未來市府還有許多城市願景持續進行，像是竹科Ｘ園區、大新竹輕軌、大車站計畫、新建總圖書館、兒童醫院等，讓新竹市好還要更好。

五星學習之旅，邀請各五星縣市團隊進行雙五星交流會議，分享各縣市施政優點與執政經驗，並到第一線實地觀摩，首站將於8月14、15日前往連江縣，向四度榮獲五星評價的劉增應縣長請益，交流施政滿意度奪冠關鍵，也分享近年新竹市府推動美學改造與幸福城市的各項成果。

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關鍵字：五星級市長,新竹市行政處

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