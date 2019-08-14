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台電驚爆無間道！稽查護航挖礦竊電大戶A上億　月收賄10萬+洋酒

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記者張君豪／台北報導

刑事局去年偵辦桃園一起不肖業者聯手水電工竄改營業電表、想藉此減少自己私設挖礦機、釣娃娃機、KTV的營業支出，去年12月24日遭刑事局收網送辦，楊姓犯嫌遭台電重罰1500萬並移送法辦；未料驚爆案外案，原來台電公司桃園營業處一名呂姓稽查人員早在去年起就跟楊嫌勾結，若台電發現電表運轉異常需立案調查時，呂姓稽查居然配合楊姓竊嫌偽造次不實的「用電實地調查書」讓竊電大戶可以逍遙法外，呂姓稽查藉此每個月向楊嫌收賄10萬元。

▲刑事局查獲台電呂姓稽查涉嫌收賄包庇竊電業者。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局查獲台電呂姓稽查涉嫌收賄包庇竊電業者，在家中搜出名酒和大筆現金。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局查獲台電呂姓稽查涉嫌收賄包庇竊電業者。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局查獲台電呂姓稽查涉嫌收賄包庇竊電業者。（圖／記者張君豪翻攝）

台電外勤稽查與挖礦機業者內神通外鬼，收賄聯手勾結竊電、導致台電蒙受上億元新台幣損失。去年刑事局偵四大隊偵辦此案後，台電桃園區營業處發現原列管桃園區、八德區、蘆竹區的竊電大戶、事後調查均獲呂姓稽查竄改用電實地調查書導致結果不成案。台電懷疑呂姓稽查內神通外鬼，甚至台電報警偵辦竊電案、與刑事局共組專案小組開會，事後發現查緝勤務情資多次遭有心人外洩。

▲刑事局查獲台電呂姓稽查涉嫌收賄包庇竊電業者。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局查獲台電呂姓稽查涉嫌收賄包庇竊電業者，該工業廠房電表遭改造台電稽查視而不見。（圖／記者張君豪翻攝）

台電與刑事局在今年初懷疑台電桃園區營業處呂姓稽查涉嫌與竊電業者勾結，警方展開跟監、發現呂嫌下班後經常找竊電業者聊天，行跡可疑，刑事局與台電人員12日赴桃園稽查竊電廠房，並在台電呂姓稽查家中、起獲疑似收賄現金68萬元、以及高價洋酒禮盒，警方並他住處查獲為竊電業者量身訂做的「用電實地調查書」

警方追查發現包含楊嫌等竊電業者繳交每個月10萬元賄款、並按三節致贈台電稽查高價洋酒等禮物，藉此換取呂姓稽查不告發他們，台電內部統計光是本案包含開設金屬切削的陳姓業者、私設挖礦機的楊姓業者竊電總量粗估新台幣上億元，警訊後把涉案人依違反詐欺、背信、洩密等罪嫌解送新北地檢署偵辦，涉嫌幫竊電業者臥底並收賄的呂姓稽查遭法院裁定羈押禁見。

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關鍵字：台電,刑事局,竊電,比特幣,挖礦機

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