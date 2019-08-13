0813豪雨台南停電3237戶　台電人員漏夜搶修復電

▲台南地區大雷雨，一度造成台電台南區處服務範圍內3237戶停電，台電搶修人員漏夜連續搶修積極復電。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地區8月13日清晨大雷雨不斷，一度造成台電台南區處服務範圍內3237戶停電，截至13日上午11時許，總共有仁德、歸仁、七股等地區總共4條饋線事故跳脫，台電搶修人員漏夜連續搶修積極復電。



為使台南鄉親早日來電，台電台南區處動員各服務所、巡修部門及線路班人員合計71人，機具車輛昇空車15台、吊臂車9台及大小型工程車18台等全力搶修，台電台南區處許墩貴處長表示，仁德太乙工業區因淹水無法進入，目前尚有96戶停電中，待淹水情況排除後將進場全力搶修。

台電表示，饋線跳脫停電事故發生，將會依自動化開關回傳信號判斷故障區間，遙控操作開關隔離故障區間後，故障區間上游恢復供電，下游由其他饋線轉供復電，以縮小停電範圍，另派員查修故障區間確認故障點後，儘速搶修恢復正常供電。

台電公司停電修復程序原則以：供電樞紐變電所、主幹線、分歧線、桿上變壓器等優先順序派員搶修。由於大範圍的雷擊事故可能造成眾多用戶停電，台電會立即調派人力從事搶修工作，為確保工作安全，請停電用戶能耐心等候。

台電呼籲民眾，如發現電線斷落地面，不可自行撿拾或移至路邊，以免發生觸電危險，應撥打1911客服專線派員處理，倘遇雷雨造成事故停電，亦應撥打1911客服專線，請台電派員現場查修。