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遇警推三阻四拒酒測　告知扣車罰款18萬驚醒…來不及

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▲屏東縣東港警分局在雙園大橋實施路檢勤務，查扣酒駕的洪姓男子機車。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港警分局在雙園大橋實施路檢勤務，查扣酒駕的洪姓男子機車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣洪姓男子涉嫌酒後騎乘機車，遇東港警方在雙園大橋路檢，眼神閃避警方，被警方聞到酒味，欲進行酒測，他藉故推延，警方依程序告知拒測法律效果，依法開單告發並完成扣車後，要罰18萬元，他才酒醒並表示願意配合酒測，但已來不及。

這是東港警方加重酒駕處罰新制7月上路以來，第一起查扣拒絕酒測查扣機車案，宣示取締酒醉的執法決心。

東港警分局東濱派出所所長郭瑾樺，於日前在雙園大橋帶班執行路檢勤務時，發現33歲的洪姓男子騎乘重機車，在下橋時眼神不斷閃避警方，警方立刻示意其停下接受警方盤查。

所長並在於接近時即聞到他身上散發濃濃酒味，依規定要對該男子進行酒測，惟他藉故推託，經警方提供礦泉水供其漱口，且告知如果一直不酒測，就是選擇拒測，男子仍不配合，警方依程序告知拒測法律效果後，依法開單告發並完成扣車動作，當警方依規定準備將他和機車帶回派出所時，他才略微酒醒並聽到罰單金額高達新台幣18萬元時嚇了一大跳，突然表示要配合酒測，但警方告知已經來不及了。

東港警分局長劉清俊表示，該分局將持續針對易發生酒駕熱點或特定節日、連續假期等加強取締，持續妥適彈性規劃勤務，落實「區域聯防」機制，強化機動巡邏攔檢。另針對行為異常有明顯酒駕徵兆的車輛加強攔檢稽查，提高執法強度及頻率，以有效防制事故發生，確保用路人交通安全。

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關鍵字：屏東,東港,警察,雙園大橋,酒測

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