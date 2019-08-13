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「我是台灣媳婦」外籍女靠這招躲10年　警追問老公名字露餡

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▲印尼籍女子TJHANG FO逃逸10年，被東港警方查獲 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲印尼籍女子TJHANG FO逃逸10年，被東港警方查獲 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

印尼籍女子TJHANG FO看到警方巡邏經過，原本欲騎機車離開又趕緊回到原來餐廳內，警方發現有異進行盤查，她中文流利對答，還說已結婚，警方追問先生姓名，她說不出露餡，原來是逃逸移工，已躲避查緝近10年，訊後送到移民署屏東專勤隊處理。

東港警分局東濱派出所所長郭瑾樺、警員呂清江二員，於日前執行巡邏勤務時，行經東港鎮延平路一間外籍人士常聚集餐廳前，發現一名女子原準備要離開並已經發動機車，但抬頭看到警察後卻神色慌張地快步走回店裡，所長直覺可疑便上前盤查身分，發現她是印尼籍女子TJHANG FO。

警方盤查她時，她中文講得很流利；她表示，從外縣市過來找朋友，是嫁來台灣的外籍媳婦，但警方再追問先生的姓名時，她回答變為結結巴巴，額頭兩側緊張的直冒汗，警方請她配合警方至派出所盤查詳細身分，經查果然發現她是逃逸移工，時間近10年。

她得知警方已知悉是逃逸移工後很坦率表示，已經逃了很久，由於她的中文在溝通上沒有問題，遇到警察盤查時，她都聰明的自稱是台灣媳婦，因此都被她騙過，不料這回栽了。

東港警分局長劉清俊肯定員警主動積極精神，緝獲逃逸移工，由於外籍移工逾期不好掌握行蹤，易形成治安上的顧慮，籲請民眾若有發現或認識在台逾期移工，協助或鼓勵他們自行到案及舉發非法雇主、仲介，如發現周遭有可疑人、事、物，請立即打報案專線110，共同維護社會治安。

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關鍵字：屏東,東港,警察,印尼,10年

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