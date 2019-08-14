7年級化工廠技術師林東詳　轉型種有機秋葵有一套

▲屏東縣內埔鄉青農林東詳栽種有機秋葵，經常賣到缺貨 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉青農林東詳，原在化學工廠擔任技術師，5年前離開職場返鄉種有機地瓜跟秋葵等，每天一早即上工採秋葵，由於秋葵被視為養生蔬菜，又符合有機安全健康需求，賣往通路及市場，經常缺貨。

36歲的林東詳，因工作關係，長期接觸化學原料，造成身體不適，開始有返鄉務農的念頭，父母本來反對他務農，但太太支持，因此他決定回來當農夫。

他把家裡原栽種檸檬砍除，改種地瓜，到有機專區學習，且到農改場及屏東農業大學上課，讓他對農業有更深的認識，由於長期接觸到化學物質，知道健康重要，所以種田就選擇要朝有機方向發展。

去年在內埔增租6分地種秋葵，他說，秋葵在南部生長情形良好，尤其是近年興起養生風，秋葵又是一種符合健康食材，以有機方式管理，幾乎是草生栽培，有些草長得快跟秋葵一樣高，只能利用假日除草，平常時間每天一早採果賣，平均一天20-30斤，主要銷往超市及有機通路，有機的秋葵連鮮食都好吃。

秋葵生長季節從3月到11月，但林東詳種秋葵突破冬季障礙，可以到全年採收，他認為肥培管理及適當排水很重要，才能保持秋葵強壯的樹勢。在學校教書的太太，也會利用假日來田裏幫忙，現在不僅種有機地瓜、秋葵，下一個目標是挑戰有機芒果。