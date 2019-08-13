「我媽媽在家…」男拄步行輔助器慌張求救　枋寮警急救援

▲屏東縣枋寮警分局東海派出所員警將扶起吳母，感他及母親很感激。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「趕緊……趕緊點！我、我媽媽在家……」日前有民眾拄著步行輔助器慌張的至屏東縣枋寮警分局東海派出所求助，由於他不擅言詞，經員警耐心溝通後才了解是其高齡老母親在家跌倒，他無力攙扶才急忙至派出所請求幫忙。警方獲報趕緊載他回家，將倒臥在地上的吳母扶起，讓他及母親感動不已。

東海所長藍清輝說，當天接獲吳的求助，立刻率同警員戴健栢火速趕往吳民家中，並於一樓房間內發現他的母親倒臥在地上、痛苦難耐，立即將她攙扶至床上，並檢視她生命徵象及身體狀況，發現沒有外傷，她也表示不需要救護送醫。

警方了解，吳行走不便，平日與高齡85歲且不良於行的母親同住，其姊姊每天都有回家探望，但因工作關係白天無法在家照顧行動不便的弟弟及母親。

警方到場協助後，也拜託他的鄰居友人就近照料，並叮嚀若有任何狀況皆可立即通報派出所處理，讓他及母親都很感激。

分局長黃國源肯定東海所員警積極為民服務精神，並特別囑咐各所同仁多利用家戶訪查等各項勤務機會，加強轄內獨居老人訪視與關懷，有需要時並主動通報社會局或通報高風險家庭介入，及時解決問題。