Live／港警出動！護送陸客男爆衝突　速龍到場「1男子頭部流血」

本報訊



市民13日發起第二日「警察還眼」行動，亦是連續第五日有人到機場集會。昨（12日）數萬人在機場聚集，令機場在下午關閉，13日早上恢復部份航班升降，大批示威者3點後開始到離境大堂聚集。與前日不同的是，13日示威者主動阻擋旅客離境，機管局在下午4點半後暫停所有航班登機服務，無法進入禁區的旅客將無法離港。（圖文來源：香港01）

【00:15】

《香港01》確認，被綁手的內地男子，為內地《環球時報》記者，姓付，近日以「環球時報特派香港記者」名義，採訪香港示威活動。

▲香港警員被毆曾拔手槍，《環時》記者被示威者綁手 。（圖／香港01授權提供）



【23:56】

立法會議員張超雄到場了解，有示威者聲討泛民。

【23:50】

另一名持有內地護照的男子，被示威者圍堵，用索帶綁手。他身上有「我愛警察」藍色tee。

【23:35】

無綫新聞拍攝到，約晚上11點多，一名警員落單並被示威者圍毆，該警員一度舉槍。

【23:27】

一名身穿西裝的白髮男子，對記者說，呼籲香港老一輩的人站出來，保護年輕人。

【23:25】

速龍小隊警員到場。

【23:19】

一名黑衫男子頭部流血。

【23:15】

警方再度進入T1，拘捕一名男子，指他襲警。

▲警護送陸客男子上救護車，混亂間1男子頭部流血。（圖／香港01授權使用，下同）

【23:12】

有手持盾牌、警棍的警員下車，清理路障，有警員一度從警車內向外施放胡椒噴霧。

【23:10】

有警員車輛被打爆玻璃。示威者追出公路。

【23:07】

有示威者向警察投擲雜物，追截警車。一度進入機場的警員，已全部退回警車內。

【23:00】

接機大堂的示威者以鐳射筆從下照上警方，警員慢慢撤離機場，到11點全方位撤離。示威者向警警方投擲雜物，有記者誤中雜物，示威者追截警車。

暈倒的大陸男子被送上救護車離開。

【22:59】

警方呼籲示威者切勿阻礙受傷旅客送院

13日晚上一名旅客在香港國際機場內被示威者包圍及毆打。雖然該位旅客需要接受治療，但現場示威者阻礙救護員將他送院。警方已收到香港機場管理局要求協助，現呼籲示威者切勿阻礙警方工作，以確保該名旅客能得到適當治療。警方強調這不是清場行動，目的只是讓該名旅客能安全離開及送院。

【22:51】

警方談判專家不斷重申是要協助受傷男子，警方呼籲要示威者停用「鐳射槍」，指大家都不想受傷，談判專家稱自己眼睛感到痛楚。示威者情緒激動，在警察前放置了逾20輛行李車。T1大堂內約有20多名警察，但門外有警車停泊候命。

警方在facebook發布：在香港國際機場內，有一名旅客較早前被示威者包圍及毆打。雖然這位旅客需要接受治療，但現場示威者不讓救護員將這名旅客送院。警方已收到機場管理局要求警方協助，現呼籲示威者請勿阻礙警方工作，以確保該名旅客能得到適當治療，警方強調這不是清場行動，目的是讓該名旅客能安全離開及送院。

【22:46】

過百軍裝警，從機場巴士站，進入一號客運大樓（T1）大堂，現場有旗手。

有警員在現場指，並非清場，只是協助受傷男子。

【22:44】

現場至少六架警察到場。有三名消防員到場了解大陸人被圍困暈倒的情況。

【22:07】

該名內地人暈倒，被圍困多時。約10點07分，救護員將他送上擔架床，帶上氧氣罩。

【21:35】

有一名戴口罩、染金髮男子，不斷推撞救護員。



【20:40】

該名被懷疑身份的大陸人，被示威者用索帶綁手，他表示呼吸困難，救護員到場，但仍未能將他帶離。

【19:40】

有一名自稱送機的男子，被在場的集會人士懷疑身份，擔心是警方臥底。後來有人翻出他銀包的證件，發現他有大陸身份證和港澳通行證。

【19:38】

機場現場手提電話網絡擠塞，通訊受阻。

【18:33】

有趕着回加拿大的家庭在T2被示威者阻擋。一名女士表示，航班沒有取消，並已經托運行李，但現在被阻擋。

【18:28】

示威者出現意見分歧，有旅客想越過示威者乘搭扶手電梯離開T2，但被示威者阻擋，但後面亦有示威者大叫「畀佢走」讓她離開。該名旅客最終在機場職員護送下離開。

【18:25】

香港旅遊業議會表示，截至今日有近100個旅行團、逾2,100人，需取消或延誤出發及返港，當中有56團、逾1,260人滯留外地未能回港。

文章授權轉載自《香港01》。