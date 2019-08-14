快訊／國民黨考紀會開除陳宏昌　下波懲處鎖定楊秋興

▲陳宏昌在蔡英文面前批韓國瑜。（圖／總統府提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨中評委陳宏昌日前公開批評黨籍總統參選人、高雄市長韓國瑜「國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂抱女人的人當總統」。韓國瑜競選辦公室對此發出聲明，要陳宏昌3天內道歉，否則將提誹謗等罪訴訟。國民黨14日上午11時召開考紀會，僅開了約30分鐘左右，會中無異議通過開除陳宏昌黨籍，此懲處案也將一併在下午的中常會通過。

陳宏昌的言論引起國民黨中常委姚江臨不滿，怒批陳宏昌「賣友求榮、背骨」。韓國瑜除了回應「現在的我和過去絕對完全不一樣」，也透過競總發布將提告的聲明，要求陳宏昌在3天內道歉否則提告。陳宏昌堅不道歉，14日下午傳訊給媒體回應，「韓市長荒唐史，就交由法院認證」。



國民黨中央已收到蘆洲區地方黨部通過的「開除黨籍」決議，14日上午立即召開考紀會，通過決議開除陳宏昌黨籍，決議在下午送中常會通過後，陳宏昌就會正式除名。針對國民黨籍的前高雄縣長楊秋興前晚也在臉書發文批韓國瑜，國民黨考紀會主委魏平政表示，此懲處案將交由高雄地方黨部調查，黨中央再做決議。

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