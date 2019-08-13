利奇馬登陸當晚！他自信「法拉利性能好」開到高速...一上路就爆了血虧450萬

▲利奇馬颱風登陸浙江。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

記者蔡儀潔／綜合報導

颱風「利奇馬」10日淩晨在浙江登陸，為確保安全，金華高速交警採取了關閉所有進口的管制措施，但就在這種天氣下，當地一位男子小邵開著剛買1個月的法拉利，涉險上高速，想著「超跑性能好，開慢點總應該沒問題」，結果才行駛20多公里就發生事故，車子損失超過100萬元人民幣（約新台幣450萬元）。

據《浙江新聞》報導，高速交警於9日深夜接到報警稱，有車撞向了中央護欄，目前仍停留在快速車道內，經瞭解，駕駛小邵是個90後，本也打算在這颱風天裡，在家追劇睡覺，但朋友一個電話讓他從趕到了東陽，聚會閒聊後，決定當晚受邀趕赴寧波，考慮到颱風天出行不安全，幾番猶豫，最終還是決定開車前往。

▲被撞爛的法拉利。（圖／中國義烏網）

報導稱，小邵從朋友處借了一輛剛買一個多月的法拉利，想著超跑性能好，開慢點總應該沒問題，誰知道車子在高速上行駛二十多公里，就撞車了，「我也知道是颱風天，當時我也沒敢開快，就開了90多碼（時速90公里），而且我將車輛的行駛模式也調整到了防滑模式，也開的很小心，我想是由於風大加上雨天地面濕滑的原因吧。」

民警在勘察完車況瞭解完事故原因後，依法對小邵開了交通事故認定書。據現場初步判斷，這輛新買的法拉利跑車的車損在100萬元人民幣以上。