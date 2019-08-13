影／氣象局曝大雷雨狂襲中南部原因　「明凌晨至清晨可能再來一次」

記者賴文萱／台北報導

大雷雨13日凌晨至清晨侵襲中南部，雨勢一路持續到近中午才逐漸緩和下來，氣象局製作一張圖解釋強降雨原因。另外，氣象局也再度提醒，周三凌晨至清晨台中以南地區仍需再嚴防短時強降雨，周四下半天至周五整天，更要注意強西南風帶來的劇烈降雨。

▲台南13日凌晨降下大雷雨，造成永康、歸仁、仁德、東區積水為患。（圖／記者林悅翻攝）

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▲氣象局解釋中南部大雷雨原因。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，清晨中南部大雷雨發生的主要原因，夜晚至清晨時，陸地空氣降溫快，密度增加形成相對高壓，海面形成相對低壓，空氣由高壓向低壓運動，形成陸風。由於台灣附近盛行西南風提供暖濕且不穩定的空氣，與陸風輻合後激發旺盛對流，造成短時強降雨，其中以清晨至上午最為明顯，要到白天陸風減弱後，降雨情況才會逐漸緩和。

▲13日累積雨量圖顯示，豪大雨勢集中炸中南部，彰化、雲林、台南、高雄、屏東累積雨量紫爆。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳伊秀說，台中以南地區周三凌晨到清晨，仍要注意可能有一波短時強降雨，但預估水氣不會像今天清晨這麼多。周四下半天到周五一整天，受到西南風增強影響，會有一大片水氣移入，氣象局提醒，台中以南周四白天就會開始持續下雨，到了下午接近傍晚，雨勢將變得更加明顯。

其他地區則為多雲，山區、近山區午後有局部短暫雷陣雨，周五水氣增多，下雨範圍更廣，連北部平地也可能出現降雨。