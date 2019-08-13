影／香港機場再癱瘓！　下午4時30分暫停登機服務

記者邱茀濱／綜合報導

香港「反送中」示威活動影響，香港機場今天連續第2天出現癱瘓。據《環球時報》報導，13日下午5時20分左右，香港國際機場廣播稱，取消當日所有航班。而早在下午4時50分，機場工作人員就表示，機場的安檢口已經全部關閉，旅客暫時無法登機。

▲示威者湧入香港機場，13日取消所有航班。（圖／路透，下同）



綜合港媒報導，香港機管局指出，4點半暫停登機服務後，能進入禁區的旅客，可以正常登機，但若在禁區外的旅客就無法登機。至於離港和抵港航班繼續運作，即航班會繼續起飛，航空公司將就未能完成航班登機程序的旅客作出安排。

報導稱，下午3時，機場南面出境大廳有超千人坐在大堂，南面和北面出境大堂安檢閘口已關閉。現場有部份商店已經關門，包括鐘錶店及相機店等。據了解，機場仍維持有限度運作。

機場第一航廈（T1）關閉所有自助安檢閘口，身穿制服的職員站在閘口外，現場較少旅客，若旅客欲入閘，有機場職員協助。現場也發出公告指出，市區預辦登機服務的截止時間，將由飛機起飛前的90分鐘延長至120分鐘。

下午4時30分時，香港機場第二航廈（T2）也傳出有示威者嘗試阻擋出境大廳，據了解，第二航廈需經過電梯才能抵達到出境大廳，現場四條電梯已經被示威者堵塞，旅客只能經四部升降機及樓梯到達出境樓層，現場示威者繼續嘗試阻止升降機及樓梯。現場則有逾百名旅客正排隊經過安檢櫃位離境。

此外，示威者數度和旅客發生口角及衝突，起因於有旅客不滿出境受阻，爭執約1分鐘後，便有機場員工帶走該名旅客。也有遊客企圖衝破示威者防線，其中，穿著白衫戴墨鏡的外藉男士多次推撞示威者，強調自己要趕飛機，急需到出境樓層，爭執近5分鐘後離去。