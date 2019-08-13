宜蘭吊車吊籃墜地「老闆與工人雙亡」　職安署初判違規吊掛

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭13日近中午發生2死工安慘劇，王姓廣告公司老闆與李姓員工，在18公尺高空吊車吊籃中，要吊掛招牌時，吊籃與吊臂竟脫鈎，吊籃墜地，王、李2人彈出重傷在地，2人雖被緊急送醫，但不幸均宣告不治。職安署派員現勘，初判應有違規吊掛。

▲宜蘭發生吊車吊籃18公尺高（紅圈處）墜地2死工安，職安署初判應有違規吊掛。（圖／記者游芳男攝）

▲北區職安中心檢查員蘇國棟勘查2死工安現場，初判應有違規吊掛。（圖／記者游芳男攝）

北區職安中心檢查員蘇國棟，13日下午到宜蘭礁溪鄉的2死工安現場勘時表示，現勘主要是想釐清到底有沒有違規吊掛，雇主在職業安全衛生法上的責任，而根據目前已獲知的相關資訊。

蘇國棟說，初步來研判，應該會有違規吊掛，但還是要做進一步確認，這是臨道路作業，吊車吊掛起重都有相關規定要遵守，有沒有符合相關規定需進一步釐清。

另工安意外最主要是雇主責任，罰則最少3萬到30萬元，但遺憾的是雇主王姓業者也不幸死亡。

▲吊車吊籃18公尺高（紅圈處）墜地2死工安，職安署釐清相關責任歸。（圖／記者游芳男翻攝）

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