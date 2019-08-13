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網傳5/20淹水舊照瞎掰泛舟　中市新聞局長怒斥：令人不齒

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▲盧秀燕視察太平區鵬儀路雨水下水道工程。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕視察鵬儀路雨水下水道工程。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市12日受到西南氣流影響，市區多處低窪地區淹水，但有網友上傳一張五權西路積水及腰、車輛泡水拋錨照片，經查，該張是5月20日的舊照，台中市政府新聞局長吳皇昇13日怒斥網友不實指控，心態可議，令人不齒，還說市長第一時間勘災被罵，第一時間提供資訊也被罵，傷害市府執勤同仁。

▲盧秀燕視察太平區鵬儀路雨水下水道工程。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕聽取水利局簡報鵬儀路雨水下水道工程。（圖／台中市政府提供）

台中市13日上午持續受到西南氣流影響出現短時強降雨，為了解排水狀況，市長盧秀燕前往太平區視察施工中的鵬儀路雨水下水道工程，她表示，下水道工程並未因這次大雨受到破壞，反而發揮部分功能，讓原本易淹水的鵬儀路附近區域沒有淹水，因此要求剩下的4處銜接管工程，在最短時間內完成。

▲盧秀燕視察太平區鵬儀路雨水下水道工程。（圖／記者鄧木卿攝）

▲吳皇昇認為網友傳送不實照片，其心可議。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，市府投入約1千萬元進行鵬儀路雨水下水道工程，預計10月31日完工，這項工程在這次豪雨中發揮部分功能，未來在進行相關工程時會再結合道路路面規劃，提升滲水功能，逐步改善易淹水地區的淹水情況。

▲盧秀燕視察太平區鵬儀路雨水下水道工程。（圖／記者鄧木卿攝）

▲市府表示，這張是5月20日舊照，並非8月12日的淹水照。（圖／台中市政府提供）

吳皇昇表示，昨天有網友惡意在市長臉書或其他平台，傳送一張五權西路水淹及腰的照片，不知情網友們灌爆市長臉書，質疑為何不放颱風假，罔顧人命等等，更離譜的是，還說海線地區水淹情況嚴重到都可以泛舟了，吳說，五權西路的淹水照是5月20日當天的舊照。

吳皇昇認為，「市長第一時間巡視應變勘災，被某些網友罵，第一時間提供資訊也被某些網友罵」，市府一直體會民眾的心情，各局處都在積極處理，但還是有網友故意傳送不實資訊，以訛傳訛，造成民眾恐慌，嚴重傷害第一線辛苦應變的執勤人員，這種散佈謠言方式，其心可議，令人不齒，呼籲有心人士不要見獵心喜。

警方表示，昨天五權西路國道下方的涵洞確實有積水，但深不及腰，網路上傳的照片內容，並非實際情境。

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關鍵字：盧秀燕,吳皇昇,淹水舊照

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