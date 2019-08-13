人幣中間價連九貶報7.0326　市場估「仍有貶值壓力」

▲人民幣兌美元中間價續貶。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

今（13日）美元指數小幅回彈，人民幣兌美元中間價連續第九日調貶，報7.0326較前日下調115個基點，至2008年3月以來最低，目前在、離岸價即期匯率雙雙小幅走跌，離岸價並一度突破7.1關口。

自7月底中美第十二輪經貿高級別磋商落幕，美國總統川普宣布9月1日起對華3000億美元商品加徵關稅、對中國華為、中興通訊等再次祭出封鎖令以來，人民幣兌美元匯率持續承受壓力，自5日即期匯率雙雙「破7」後，人民幣兌美元匯率中間價也已連續4日貶破7。

▲貿易戰和美元指數回彈，導致人民幣匯率承壓。圖為上海洋山深水港。（圖／記者陳政錄攝）

根據大陸國家外匯管理局數據，8月13日人民幣兌美元匯率中間價為7.0326，較前日下調115個基點，為2008年3月以來新低。此外，在岸人民幣即期匯率上一交易日官方收盤價7.0679，大陸央行將在今日於公開市場進行600億元人民幣7天期逆回購操作。

觀察即期匯率走勢，今早美元指數報97.4746，短線回彈0.09%，人民幣兌美元在岸價目前為7.0577，離岸價7.0956，但早上9點30分到40分之間，離岸價多次突破7.1關口。

外資外匯交易員坦言，中美貿易摩擦未見緩解以及中間價續跌，對人民幣匯價造成壓力，雖然近期市場情況漸趨理性，但貶值壓力仍存，需要密切觀察資本流動狀況的變化。

但中國外管局局長潘功勝昨（12日）也表示，近期人民幣匯率短期調整，是金融市場對美方意外宣布超預期關稅措施的自發應激反應。他強調，中國經濟的韌性和潛力為人民幣匯率穩定提供了堅實基礎，判斷匯率不會無序貶值，外匯市場在經歷短暫震盪後終將回歸基本面。

