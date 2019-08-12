颱風天幫家人煮「3種泡麵加蛋」！　網蓋樓清一色愛吃這種：是王道

▲不少網友還是偏好在泡麵加入整顆半熟蛋。（示意圖／本報資料照）



記者黃可昀／綜合報導

上周有部分縣市因為利奇馬颱風得到一天休假日，一名網友在PTT表示，當天他待在家自己煮泡麵當午餐，但家裡其他3名成員對於「泡麵加蛋」的方式有特別要求，其中一人只吃蛋黃會流出的半熟蛋，另一人要求要蛋黃全熟的水波蛋，最後一人則是喜歡和泡麵湯結合的蛋花，讓他好奇「哪一種才是王道？」

原PO表示，「明明只是煮個颱風泡麵，卻要在一鍋泡麵煮三種蛋，加蛋的時機還要不同」，讓他覺得家人根本是在惡整他。

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▲雞蛋是最適合泡麵的配料。（示意圖／記者蔡惠如攝）

不少網友看完後紛紛貼出自己泡麵加蛋的方式，不論是乾麵還是湯麵，幾乎清一色都是加「半熟蛋」，戳破濃稠的蛋黃後與麵條均勻攪拌，讓味道更加濃厚。

還有奇葩網友分享自己的特殊吃法，在咔啦雞腿堡內直接夾入整顆皮蛋，一口咬下能吃到麵包、炸雞、生菜及皮蛋，讓底下留言的人全大開眼界。

事實上，過去就有人在PTT討論過「泡麵加的蛋要打散的好還是整個下去？」對此，網友分成兩大派系，一派認為「不懂打散到底要吃什麼」、「整個吧，打散要煮蛋花湯逆？」「完整的蛋才是蛋」，也有人覺得「打散可以讓湯比較柔和不會死鹹啊」、「我散的、完整的各一顆，你可以試試」。