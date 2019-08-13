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高雄豪雨撿到槍！　高閔琳轟韓國瑜臉書反掃到花媽　王淺秋：「請少點口水」

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▲民進黨高雄市議員高閔琳在韓國瑜留言，意外引爆大戰留言串 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲民進黨高雄市議員高閔琳在韓國瑜留言，意外引爆大戰留言串 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市下起豪雨，市長韓國瑜的動向備受關注，而民進黨高雄市議員高閔琳甚至來到韓國瑜的臉書留言質問：「睡飽起床沒？豪雨來襲有什麼應變」？沒想到才一留言，就造成了熱門留言串，有人反諷質疑高閔琳：「把妳說的話塞回陳菊口中，摸著良心陳菊執政時有如此監督嗎」？兩方人馬在韓國瑜臉書開戰，不過高雄市新聞局長王淺秋回應：「議員關心豪雨天經地義，但請少點口水，不要惡意抹黑，才是市民之福」。

高閔琳大約是在13日上午8點左右來到韓國瑜臉書留言，一開頭就是問「睡飽起床沒？豪雨來襲有什麼應變」，接下來有人回應：「台南今天停班停課」，高閔琳還有親自回覆：「我知道哇，5點半就知道了」。但是接下來就開始有人質疑高閔琳了，有人問：「你有用心關心你的選民嗎」？「做人要厚道點，要不然是台大畢業的又有什麼用，台灣最大禍國殃民都是台大人，戒慎啊！」，甚至還有人說：「都當到議員了行為舉止跟高度還像個小學生一樣、佩服佩服」。

▲民進黨高雄市議員高閔琳在韓國瑜留言，意外引爆大戰留言串 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲民進黨高雄市議員高閔琳在韓國瑜留言，意外引爆大戰留言串 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過也有人開始留言，有人要高閔琳快點通知陳其邁「趕快通知你們的邁邁，台南淹大水」，甚至連前高雄市長陳菊躺著也被留言掃到，「你也有用同樣標準檢視陳菊嗎」、「 該關心妳的鄉民而不是一天到晚講風涼話。陳菊氣爆還在睡。水災還可以睡午覺。不要就民進黨的市長最偉大，桃園市長水災在日本。會關心桃園嗎」。

面對質疑留言，高閔琳也親自回覆：「不能了解我國本市市長起床沒噢」？「妳知道妳自己有多垃圾嗎？真是個不要臉的垃圾！妳家小孩真得會以妳為恥！！！」「這些話送給你自己，畢竟我未婚我家沒小孩，有小孩的是你。香港還好嗎？您沒被打傷呀」？「你可以來參選當當看啊！不是每個人都像韓那麼愛請假還有韓粉瞎挺啦～祝你高票當選噢！」

對於高閔琳在韓國瑜臉書留言意外引發網友對戰的情況，高雄市政府新聞局王淺秋表示：「市長從凌晨二點半起就因雨量關注掌握有無災情，五點半開始確認雨量狀況決定二級開設應變中心，八點進駐。議員關心豪雨天經地義，但請少點口水，不要惡意抹黑，才是市民之福」。

▲民進黨高雄市議員高閔琳在韓國瑜留言，意外引爆大戰留言串 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲民進黨高雄市議員高閔琳在韓國瑜留言，意外引爆大戰留言串 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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關鍵字：韓國瑜,總統,臉書,豪雨,高閔琳,陳菊

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