雲端最前線／柯文哲、郭台銘、王金平3人將會面　預估2周內登場

新聞節目中心／綜合報導

2020總統大選，對於「柯郭王」結盟的第一步，台北市長柯文哲11日表示，應該找時間3個人坐下來談一談，交換意見。對此，郭台銘辦公室已證實有接到柯市長方面來的電話，不排除三方幕僚本周之內找機會相互溝通瞭解。而前立法院長王金平則表示，尚未接到幕僚電話，但若有必要都可以見面。另外，高雄市長韓國瑜被《ETtoday新聞雲》獨家踢爆，12日中午才出門上班的新聞曝光後，13日早上8點，韓國瑜就進駐災害應變中心，召開防災會議應對豪雨灌南台，企圖用實際行動洗刷負面新聞。為持續下探的支持度設定停損點，民眾會買單嗎？《雲端最前線》13日邀請台北市議員徐巧芯、台北市府副發言人陳冠廷、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一起深入探討「郭柯王」合的可能性及國民黨內部爭議。

▲蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday攝影中心攝）



對於會面是否公開，柯文哲表示，不曉得，這個就他們要去安排，他自己沒有什麼意見，談話內容沒有預設立場，「談談看對台灣的走向有什麼想法，憂心歸憂心，煩惱完總是要想下一步怎樣」；至於是否會力勸郭台銘出來為中華民國而戰？柯文哲則說，「會談談看啦，不要說什麼力勸啦」，大家可以交換意見，看這個局面要怎麼解決。

另外，值得注意的是，高雄罷韓聲浪仍持續延燒！據了解，罷韓連署書目前已上看20萬份，罷韓團體預計在11月16日、12月21日大串聯，舉辦2場10萬人大遊行活動，但是否能成行，仍有待高市府核准。令人擔憂的是，國民黨派出的人選能止住爭議，成為母雞嗎？換柱風暴若再發生，該如何解決此困局，誰又該為此負責？《雲端最前線》13日邀請台北市議員徐巧芯、台北市府副發言人陳冠廷、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一起深入探討「郭柯王」合的可能性及國民黨內部爭議。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。