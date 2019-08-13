大雷雨夜襲「韓國瑜醒了」！8點召開防災會：目前退水速度非常快

▲韓國瑜早上8點坐鎮防災指揮中心。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

受到西南季風影響，中南部13日凌晨開始下起豪大雨，台南因為淹水，緊急宣布停班停課。同樣被大雨夜襲的高雄，市長韓國瑜則一早進駐災害應變中心召開防災會議，韓國瑜表示，台南停班課有自己的判定標準，高雄因為未達標準，所以正常上班上課，「目前為止退水速度非常快，相信市民都看在眼裡」。

南台灣遭豪雨轟炸，台南各地紛紛傳出淹水災情，台南市長黃偉哲早上6點半緊急宣布停班停課，高雄市長韓國瑜則在早上8點進駐災害應變中心，召開防災會議。韓國瑜受訪表示，災害應變中心從8日開設至今，一直都維持三級開設，市府從凌晨2點開始就密切注意防災狀況，目前已經提升到二級開設。

▲韓國瑜肯定高雄退水速度快，治水有成效。（圖／記者賴君欣攝）

「本來還是由副市長主持，那因為看到台南停班停課，我覺得市長本人也要親自來看一看、了解狀況」，韓國瑜表示，台南停班課標準有他們的判定，但高雄的標準是24小時內雨量達到350毫米，「沒達到這標準，所以照常上班上課」。韓國瑜也強調，目前高雄整個情況「退水速度非常快」，經過五個月，高市府治水已經產生效果，相信市民應該都看在眼裡。

韓國瑜上午原本要參加「高雄國際夏令營開幕儀式」，行程改由秘書長楊明州出席，10點的市政會議也改由副市長葉匡時代理主持，韓本人則將到田寮、阿蓮等淹水較嚴重的地區勘災。