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韓國瑜周一上午賴在家…王淺秋拋「責任制」回應！網正反意見戰爆

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▲▼韓國瑜視察後勁溪曲道清疏工程,君鴻酒到場陳情。（圖／記者賴君欣攝）

▲針對記者提問「周一（12日）上午人在哪？」韓國瑜未有回應。（圖／記者賴君欣攝）

突發中心／高雄報導

受到西南季風影響，中南部豪大雨不斷，高雄桃源區、那瑪夏區12日才宣布停班停課，但13日凌晨豪雨徹夜猛下，各地紛紛傳出災情，高雄市長韓國瑜的施政工作再度成為關注焦點。有民眾直擊，韓國瑜12日上午待在左營住所中，直到接近中午才出門，遭民眾質疑「拚選舉累了嗎？」對此，新聞局長王淺秋則回應，「行政首長的工作本來就是責任制，沒有固定上下班時間！」但網友仍反問，「如果是責任制，韓怎能固定放六日，每個周末都跑去選舉？」

高雄市長韓國瑜通過國民黨內初選後，承諾周一至周五上班日會專心於市政，利用周末拚選舉，接連前往桃園、南投等地走訪參拜，吸引不少支持者到場。但由於近日西南季風影響，南台灣暴雨不斷，高雄那瑪夏區11日更是達到土石流紅色警戒，緊急宣布停班課；但當天高雄市大家長韓國瑜卻在南投拚選舉，僅留下副市長李四川坐鎮，還淡定回應「所有狀況都在掌握之中！」

▲▼韓國瑜,南投紫南宮。（圖／記者李忠憲攝）

▲韓國瑜11日走訪南投各宮廟參拜，力拼2020總統大選。（圖／記者李忠憲攝）

▲那瑪夏區 坍方畫面 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲在韓國瑜訪南投期間，那瑪夏區11日因暴雨而發生土石坍方災情。（圖／記者洪靖宜翻攝）

在11日走訪南投各宮廟、縣議會的緊湊行程後，韓國瑜12日似乎是累壞了，有民眾向《ETtoday新聞雲》爆料，韓國瑜12日上班日當天上午，就待在其左營出住所中，直到中午11時43分才才乘著私人休旅車出門，還在蓮潭會館停車場換乘公務車，期間身邊皆有隨扈陪同，保密可說是到了家。

根據《ETtoday新聞雲》記者掌握，韓國瑜12日上午皆無公開行程，直到下午2點才露面、前往曹公新圳視察排水改善工程。但過去韓國瑜信誓旦旦地承諾，「周一至周五專注市政」，豈料周一的上半天就疑似宣告破功；記者下午見韓國瑜現身視察後，也追問韓「市長周一上午人在哪裡？」但韓卻充耳不聞，未做出任何回應。

▲直擊韓國瑜上班日未進市府坐鎮辦公 。（圖／特勤中心攝）

▲直擊韓國瑜上班日未進市府坐鎮辦公 。（圖／特勤中心攝）

▲韓國瑜周一似乎累壞了，直到中午11時43分才乘著私人休旅車離開住所，並到蓮潭會館換乘公務車。 （圖／民眾提供）

對於「市長在哪裡？」王淺秋則回應，韓國瑜周一上午人就在高雄，「行政首長的工作本來就是責任制，從來沒有固定的上下班時間，加班也不會有加班費或補休，即便是回到家中，也常常都還在處理公務！」

▲高市新聞局長王淺秋 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲王淺秋表示，行政首長工作是責任制，並無固定上下班時間。（圖／記者洪靖宜攝）

但王淺秋這番言論，網友似乎不能接受，在PTT上反駁「如果真的是責任制，那市長怎能固定六日放假、每個周末都跑去選舉？」網友怒轟韓國瑜「上班責任制、下班打卡制」、「原來可以這樣解釋責任制喔」、「別人責任制是沒有下班時間，韓的責任制是沒有上班時間」、「韓現在就是什麼都交給副市長代打出席了！」

但也有支持網友認為，「難道市長在家就不能工作嗎？」「爆料民眾看起來也不用上班啊，挺爽的嘛」、「用國家力量來打一個人，國家變你家機制已經啟動了嗎」、「市長常常工作到晚上，為什麼就不報導呢」、「無聊，要不要公布所有市長的每日行程，看看誰才是懶惰市長！」

而自13日凌晨起，南台灣豪大雨不停，台南各地紛紛傳出積淹水災情，高雄也遭大雨灌爆，韓國瑜13日上午8時前往災害應變中心坐鎮，掌握最新訊息。

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▲▼韓國瑜針對西南氣流帶來豪雨影響坐鎮防災指揮中心。（圖／記者賴君欣攝）

▲13日暴雨仍未止歇，韓國瑜上午8時坐鎮應變中心。（圖／記者賴君欣攝）

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關鍵字：韓國瑜,高雄,王淺秋,2020,總統

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