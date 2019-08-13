美股道瓊跌391點...2.6萬點失守！美中打「貨幣戰」人民幣連3天破7

▲美股三大指數皆下跌。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美中貿易戰持續，加上美國債市受壓，華爾街股市12日開盤就下跌，道瓊指數開盤大跌逾 200 點，收盤時更跌了跌391點或1.49%，收報25,896點，26,000點大關失守；標普指數跌35點或1.23%，收報2,882點；那斯達克指數跌95點或1.2%，收報7,863點。

個股方面，幾個科技股龍頭多以下跌作收，Facebook收跌1.32%；電商亞馬遜跌1.25%，蘋果公司跌0.25%；叫車服務平台Uber全日暴跌7.59%，競爭對手Lyft亦跌4.97%。隨著利率下降，銀行類股也下跌，美國銀行和高盛股價分別下跌逾2%，摩根大通（J.P. Morgan）下跌1.87%。

債市方面，美國國債收益率繼續跌，10年期跌至2016年以來的最低水平，來到1.63％，與2年期相差不足0.1%，若是出現10年期低於2年期的「倒掛」現象，則表示經濟衰退現象即將來臨。



美中貿易戰也讓投資人持續擔憂，美國總統川普在9日表示，美國將會繼續與中國進行貿易談判，但是還沒準備好達成協議，在此之前，美國不會和華為做生意。雙方之間的貿易戰也走向「貨幣戰」，美國5日將中國列為「匯率操縱國」，這次25年來首次。人民幣匯率中間價在12日為7.0211 元，連 3 天「破7」。