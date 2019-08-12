殺人鯨狂追漁船！下秒突露「渾圓白肚」　4漁夫秒被圈粉...狂拿手機自拍

▲ 殺人鯨游一游還翻過身露出白色的腹部，就好像在和漁民們撒嬌。

實習記者許祐誠／綜合報導

殺人鯨在捕食獵物時非常殘暴，不過對人類卻相當友好。美國聖地亞哥（San Diego）有4名漁夫日前出海捕捉黃鰭金槍魚（yellow-fin tuna）時，發現800公尺處竟有一群虎鯨（orcas，又稱殺人鯨），一開始這群殺人鯨對漁船緊追不捨，沒想到其中一隻虎鯨竟然脫隊，跑來船隻附近吸引注意，甚至還使出超萌大絕露出「渾圓白肚」，可愛行徑像是在向漁夫們撒嬌，也讓漁夫們立刻被圈粉。

據媒體INSIDER報導，漁民班格（Nathan Benge）9日把這部影片分享給電視節目「早安美國」（Good Morning America），從影片中可以看到，當時這隻脫隊的殺人鯨在21英尺（約6.4公尺）長的漁船旁跟游了近10分鐘，漁民們像是小粉絲一般，全都拿起手機，記錄下這神奇的一刻，有漁民還抓緊機會，趁機拍下與殺人鯨的自拍照。

班格回憶道，「突然之間，其中一隻殺人鯨出現在距離我90公分至120公分的船邊.......落水，濺濕我，也讓船的一側全都濺濕了，然後我尖叫著。」他說，「這真的難以置信，我從來沒有如此接近過一個生物，如此巨大的。我意思是，我本來可以伸手觸摸它的。」

▼ 殺人鯨游在漁船旁90公分處，濺起得水花。（圖／翻攝自臉書／Nazy Javid ）