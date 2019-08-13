　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美參院共和黨領袖警告　對香港任何「暴力壓制」都是：完全不能接受

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港機場,班機取消。（圖／讀者提供）

▲香港反政府抗議進入第10周，示威者揚言，日後每天都要到香港機場集會。（圖／讀者提供）

記者王致凱／綜合報導

香港反政府示威活動升級，自6月初「反送中」示威開始，抗議活動已經進入第10周，形式也從單純街頭遊行演變為警民衝突，示威者12日更號召民眾癱瘓香港機場，聲援前晚眼部受傷女子。美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）警告，當局使用任何暴力壓制示威者都是「完全不能接受的」。

麥康諾在推特上表示，「在北京嘗試侵犯香港的自治與自由時，香港人勇敢的站起來…任何暴力壓制都是不能接受的…全世界都在看。」這是美國共和黨近期再次對香港示威情勢表態；共和黨參議員科頓（Tom Cotton）上周也曾發表聲明，警告北京切勿對香港動用武力。

香港警方11日於多地區強硬執法引發爭議，示威者12日發起「百萬人塞爆機場」，迫使香港機場管理局宣布取消當日所有航班，至少230航班受影響。直到13日午夜左右，仍有少數示威者滯留機場接機大廳，並有網友號召民眾13日再到機場「齊齊再接機」，揚言日後每天下午1點都要「繼續和你飛」，直到港府回應「五大訴求」為止。香港機管局12日傍晚表示，將視機場運作恢復情況，於13日上午6時起重新編配航班。

大陸國務院港澳辦12日下午4時則再度召開記者會，批評香港「激進示威者」屢用極其危險的工具攻擊警察，已經構成嚴重暴力犯罪，並出現恐怖主義苗頭，粗暴踐踏香港法治和社會秩序，嚴重威脅香港市民生命安全，也嚴重挑戰香港繁榮穩定。港澳辦發言人楊光認為，香港警隊及司法機構必須毫不手軟、毫不留情依法打擊這些行為。

ET快訊
吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店
一注獨得20.47億威力彩！「台南彩券行」曝光了　老闆娘驚呆
東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：
快訊／太爽了！20.3億威力彩台南「一注獨得」　史上第4高頭

關鍵字：香港,反送中,逃犯條例,機場,北美要聞,粵港澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美參院共和黨領袖警告　對香港任何「暴力壓制」都是：完全不能接受

「公共負擔者」拒發綠卡！川普政府新規定　對合法移民出手了

印度山體坍方讓家園全毀了！　16萬5千人「腳浸泥濘」緊急撤離躲洪災

忘記帶錄音帶出門！16歲健身操教練30分鐘創作　發明市值156億「zumba」

澳男遊峇里島喝太多！肉身衝撞汽車+「飛踢」機車....害無辜騎士噴飛

想裸泳就不能強迫穿衣　巴塞隆納女人有了泳裝自由權

瓜地馬拉總統大選　保守派吉昂馬岱大勝

貿易優惠矮一截！日本被踢出南韓白名單：現階段影響不大

殺人鯨狂追漁船！下秒突露「渾圓白肚」　4漁夫秒被圈粉...狂拿手機自拍

辣媽自家花園曬日光浴　警「出動直升機偷看」還拍她女兒穿比基尼

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

暖男哥哥委屈爆哭：想出去玩！　放手妹妹獨自爬繩索「希望她能變強」

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

美參院共和黨領袖警告　對香港任何「暴力壓制」都是：完全不能接受

「公共負擔者」拒發綠卡！川普政府新規定　對合法移民出手了

印度山體坍方讓家園全毀了！　16萬5千人「腳浸泥濘」緊急撤離躲洪災

忘記帶錄音帶出門！16歲健身操教練30分鐘創作　發明市值156億「zumba」

澳男遊峇里島喝太多！肉身衝撞汽車+「飛踢」機車....害無辜騎士噴飛

想裸泳就不能強迫穿衣　巴塞隆納女人有了泳裝自由權

瓜地馬拉總統大選　保守派吉昂馬岱大勝

貿易優惠矮一截！日本被踢出南韓白名單：現階段影響不大

殺人鯨狂追漁船！下秒突露「渾圓白肚」　4漁夫秒被圈粉...狂拿手機自拍

辣媽自家花園曬日光浴　警「出動直升機偷看」還拍她女兒穿比基尼

私菸案追共犯　總統府侍衛室人員交保…累計17人列貪污被告

超越梅雨季「西南季風」進台灣！吳德榮：中南部10天以上豪雨，防冰雹龍捲風

美參院共和黨領袖警告　對香港任何「暴力壓制」都是：完全不能接受

「必須要生存…」保母為新制度「連墮2胎」淚崩：生孩子像一種罪

士兵2槍爆頭自戕、老家自縊…陸軍7天3官兵死亡！　國防部下令了

台、港、韓連續28天「詭話連篇」　LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》登場

「公共負擔者」拒發綠卡！川普政府新規定　對合法移民出手了

算命師預言少時明年合體會再翻紅！點名現況「她」陷低潮

新型神秘無人機現身　可望成殲-20「忠誠僚機」

麥莉「女女吻」前夫出聲了！　3人神對話「找雷神弟牽手散步」網笑翻

《聲林之王2》導師選手星光閃閃　學長姐《動物園藏夢》助陣

國際熱門新聞

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全..

Uber司機接女客前收訊息「當..

他瀑布下打坐、水下閉氣意外猝死

托兒所大火奪5命　嬤一夜痛失4..

太窮就不給綠卡　川普政府宣布新..

16歲男遭3比特犬咬死　主人：..

遭警察關壁櫥4天　男獲15億賠..

12男郵輪上揪15歲嫩妹尬酒　..

穿短褲當志工！險遭「斬首示眾」

淫商女幫凶起底　招攬性奴誆按摩

香港示威　美參院多數黨領袖說話..

24歲女送爸爸DNA檢驗盒！竟..

忘帶音樂出門！16歲少年創市值..

印度山體坍方毀家園　16.5萬..

更多熱門

相關新聞

太窮就不給綠卡　川普政府宣布新規定

川普政府12日公布一項新的移民監管法規，未來若申請人可能得依靠政府補助，美國聯邦政府有權拒發給綠卡，等同於拒絕「太窮」的移民申請者透過合法途徑取得美國居留權。新規定將於10月15日生效，移民權利促進團體則揚言，將針對新規定向法院提出訴訟。

持續癱瘓香港機場！港網友發起13日「齊齊再接機」

影／港議員去澳門被拒入境：企圖做危害安全的活動

港女眼球被警射爆？前港警：除非子彈會轉彎

港機場停飛桃機緊急應變　林佳龍：民主是台灣唯一出路

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

連千毅嗆吳宗憲「道歉沒誠意」3度下戰帖

女提款卡遺失　男猜出密碼盜領46萬

傑森摩莫亞：《水行俠2》不能拍了

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

20億威力彩彩券行曝光！老闆娘驚呆

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了

大叔吃魚肉嘴劇痛...伸手拔出「XX」嚇哭

被攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「開始吞安眠藥」

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面