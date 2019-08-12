8歲女童家門外玩耍「頭骨粉碎」慘遭性侵　身上iPad不見了

▲29歲男子麥登打碎8歲小女孩的頭骨還強暴她。（圖／翻攝自Louisville Metro Corrections）

記者吳美依／綜合外電報導

美國肯德基州路易斯威爾（Louisville）於9日傳出一起驚悚案件，29歲男子麥登（Cane Madden）在住宅區看到一名小女孩，竟拿起鐵鏟狠狠敲碎孩子的頭骨，趁著四下無人一逞獸慾，還把受害者的iPad順手偷走。根據當地媒體《信使報》指出，嫌犯對於犯案過程一點也沒有隱瞞，非常詳細地向警方還原性侵過程。

▲8歲小女孩慘被性侵。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

綜合外媒報導，當地警察下午4點半左右回報，在赫爾大道（Hale Avenue）1700號街區發現小女孩。據悉，被害者年約8歲，在住家附近玩耍，頭部受到重創，身上的iPad也不翼而飛。

小女孩被緊急送往鄰近的諾頓兒童醫院，醫師診斷後研判，傷患受到重擊造成右側頭骨碎裂，頭部也有多處刀傷和瘀青，「陰道壁嚴重瘀青與撕裂傷，顯示曾經遭受性侵害。」

▲小女孩頭骨被打碎，頭部還有刀傷和瘀青。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據目擊者的證詞，有名男性在案發時間前後都曾經出現在附近，因此警方很快就抓到可疑嫌犯。麥登在偵訊期間，坦承利用鐵鏟當作犯案工具，還毫不掩飾地供出「非常私密」的性侵與施暴過程。

《信使報》指出，麥登有許多攻擊前科，並涉嫌犯下加州附近另一起襲擊案，雖然被檢方評估無法出庭受審，但已經依一級強暴罪、攻擊以及搶劫罪被起訴。他10日凌晨1點就被火速逮捕，目前關押在路易斯威爾地鐵矯正所（Louisville Metro Corrections），保釋金為100萬美元（約為新台幣3143萬元）。