高鐵飯店聯票來了！全台老爺酒店11館都可住　「車+酒」最便宜32折

▲宜蘭傳藝老爺行旅精緻客房。（圖／高鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣高鐵公司今年再次攜手老爺酒店集團推出「老爺樂遊季」飯店聯票限時優惠專案，即日起，旅客透過老爺飯店官網預訂老爺酒店集團旗下11館飯店，不僅可享房價最低32折起的超值優惠，搭配購買高鐵車票（適用搭乘日期自9月1日起至10月31日止），不分標準車廂對號座或商務車廂，還可再享票價7折優惠。

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▲高鐵、老爺酒店集團飯店聯票專案。（圖／高鐵提供）

高鐵指出，這次「老爺樂遊季」高鐵飯店聯票限時優惠專案，合作範圍由去年的7館擴增至今年的11館，其中台中大毅老爺行旅不但提供住宿優惠價3,488元，活動期間入住再享交通費用補助，包含兩張去程（出發站至台中站）高鐵車票、高鐵台中站至飯店來回交通費及綠能電動自行車。

▲台中大毅老爺行旅旅人客房。（圖／高鐵提供）

這次「老爺樂遊季」專案的11館飯店，除原先的礁溪館、北投館、台北南西、台北林森、新竹老爺、台中大毅老爺行旅、台南老爺行旅之外，今年特別新增台北老爺、宜蘭傳藝老爺行旅、台東知本老爺，以及今年3月才剛開幕的南港老爺行旅。專案適用高鐵搭乘日期9月1日起至10月31日止，不限日期、時段均可適用。

「高鐵飯店聯票」提供旅客透過合作飯店官網訂房，即可直接以優惠價格加購高鐵車票，一次解決交通及住宿二大需求。