利奇馬「消風」高鐵提前恢復全線營運　13:30起南港台中左營加開班次

▲高鐵示意圖。（圖／本報資料照）

記者賴文萱／台北報導

台灣高鐵12:30發布最新營運訊息，利奇馬颱風影響逐漸趨緩，高鐵綜合研判各項氣象及營運資訊並確認安全無虞後，決定於完成各項巡軌及營運前準備，提前恢復南港到左營全線營運服務，並自13:30起，分別自南港站、台中站及左營站加開列車，以加強服務旅客。各車次將均以全車自由座（商務車廂除外）並停靠沿途各站模式提供營運服務。

相關說明如下：

請繼續往下閱讀...

1.自13:30起至21:50（含），自南港站每小時發出3班次南下列車，停靠沿途各站，南港站發車時刻均為10分、30分及50分。

2.自13:00起至21:40（含），自左營站每小時發出3班次北上列車，停靠沿途各站，左營站發車時刻均為20分、40分及整點。（原訂13:00起自左營站發車前往台中站的列車，端點站均變更至南港站）

3.台中站北上首班列車將於14:07自台中站發車，以加強服務中部地區北上旅客，歡迎旅客多加利用。

4.另南下、北上之末班列車分別為22:50自南港站發車至台中站，以及22:40自左營站發車至台中站。

5.有關10日（週六）之營運模式，高鐵公司將持續蒐集相關資訊後，於今（9）日晚間20時前公告。