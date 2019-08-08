快訊／利奇馬強風暴雨襲！高鐵宣布9日「台中站以北全天停駛」

記者胡順惠／台北報導

強烈颱風利奇馬來襲，台灣高鐵公司依據最新氣象資訊研判，颱風將對高鐵台中以北路段造成嚴重影響。高鐵公司決定調整明（9）日列車運行班表，說明如下：

1. 台中站以北全天停止營運。

2. 台中站至左營站間，6:00起至22:55（含）調整營運模式，自台中站（南下）及左營站（北上），每小時各發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為20分、40分及整點。

3. 22:55自台中站、左營站分別發出最後一班車後，請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。

4. 高鐵公司將持續觀察颱風最新動態，並進一步蒐集相關資訊，若因颱風路徑變化致有營運調整規劃，將儘速對外說明，敬請旅客搭車前留意最新公告；另有關10日（週六）之營運模式，將於明（9）日晚間20時前公告。

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▲欲搭乘高鐵的旅客請注意。（圖／記者周宸亘攝）

颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限；旅客如需查詢高鐵營運服務相關資訊，敬請查閱台灣高鐵企業網站（http://www.thsrc.com.tw/）、高鐵App「T Express」所發布之最新消息，或至企業網站「聯絡我們」洽詢。

台灣高鐵颱風期間相關退費及退票規定，說明如下：

1. 自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

2. 為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。